Коли болить живіт: Супрун розповіла, як лікувати синдром подразненого кишківника

Уляна Супрун розповіла про синдром подразненого кишківника (СПК), який багато хто може сплутати з гастритом, панкреатитом або банальним запором через деяку схожість симптомів. Екс-керівниця МОЗ на своїй сторінці в Facebook пояснила, як розпізнати СПК від інших причин болю в животі та що потрібно робити для лікування.

У світі поширеність цього синдрому коливається від 14 до 45%, і у жінок він зустрічається вдвічі частіше, ніж у чоловіків.

Прояви СПК бувають різні. Згідно із Римськими критеріями IV, діагноз СПК ставлять, якщо є біль в животі, який супроводжують зміни в частоті чи процесі дефекації та/або консистенції калу (діарея чи закреп). Таке має бути принаймні раз на тиждень упродовж 3 місяців без очевидних органічних причин. Можуть бути також біль в животі після їжі і здуття, а також слиз в калі.

Часто СПК супроводжують сонливість, нудота, біль у спині або сечовому міхурі та можуть бути додатковими діагностичними критеріями.

Супрун розповіла про синдром подразненого кишківника (Фото: pixabay.com)

Щоб виключити інші діагнози, роблять загальний аналіз крові, визначають швидкість осідання еритроцитів, рівень С-реактивного білка, і роблять тест на антитіла при целіакції (до тканинної трансамінази). С-реактивний білок може бути маркером запальних захворювань кишківника. А ось УЗД, колоноскопія, визначення прихованої крові в калі, аналіз на паразитів та водневий дихальний тест (тест на переносимість лактози) особливо ніяк не допоможуть.

Є принаймні два типи хвороби: СПК-Д - із переважною діареєю, СПК-З - із переважним закрепом, й іноді виділяють змішаний.

Що викликає синдром подразненого кишківника

Майже у 90% випадків причиною СПК є певна харчова непереносимість: бобових, жирної їжі, кісточкових фруктів, підсолоджувачів, лактози або яких овочів.

У багатьох випадках виключення глютеновмісних продуктів з раціону людей навіть без целіакії призводила до покращення їхнього стану. А повернення глютену - до погіршення знову. У разі СПК глютен може порушувати бар'єрну функцію ендотелію кишківника і тим самим брати участь в патогенезі.

Також причиною СПК стає інфекція - гострий бактеріальний, вірусний чи викликаний найпростішими гастроентерит. Це буває в 20% випадків.

Особливо ризиковими є тривалі інфекції з високою температурою та в ранньому віці.

Як лікувати синдром подразненого кишківника

Їжте продукти, багаті харчовими волокнами. Бажано не відмахуватися від цільнозернового хліба, висівок, коричневого рису, перловки. У разі СПК фруктів і овочів треба їсти не більше 3 порції на день, а одна порція - це 80 грамів.

Тим, хто страждає від діареї, потрібно уникати сорбітолу. У кого закреп і метеоризм - обирайте вівсянку та лляне насіння.

Пийте більше води, трав'яні чаї, а ось чаю і кави - максимум 3 чашки на день. Алкголь та газовані напої - чим менше, тим краще. "Ситро" слід виключити повністю.

Також можуть допомогти пробіотики.

Медикаментозне лікування підбирають залежно від симптомів та їх тяжкості. Насамперед, направляють терапію на велике зло, якщо лікувати все й відразу важко.

Супрун розповіла про синдром подразненого кишківника - СПК (Фото: РБК-Україна)

Перша ланка - це спазмолітики. Їх доповнюють змінами раціону та способу життя. Якщо СПК супроводжується закрепами упродовж 12 місяців, то потрібне послаблювальне (лінаклотид). Якщо є діарея, то прописують лоперамід, хоча деякі останні рекомендації його виключили, тому що з болем у животі він не допомагає. Зате можливо використання ліків, що зв'язують жовч (холестирамін), і тим самим не дають їй ставати причиною діареї.

Трициклічні антидепресанти можуть зменшити біль і прояви діареї, хоча вони мають свої побічні ефекти. Якщо вони неефективні, то можливе призначення синтетичних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну (СІЗРів).

Також ефективними є когнітивно-поведінкова терапія та гіпноз!