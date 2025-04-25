Болят волосы при расчесывании? Дерматолог объяснила, у кого может быть странный синдром

Что такое триходиния?

Испытывали ли вы когда-то странную боль в волосах, хотя кожа головы выглядела абсолютно здоровой? Оказывается, это не просто странная прихоть организма, а вполне реальное медицинское состояние, известное как триходиния. Еще в 1996 году итальянский дерматолог Альфредо Ребора впервые описал этот синдром, характеризующийся болевыми ощущениями в волосистой части головы при отсутствии видимых изменений кожи. Его исследования помогли выделить триходинию как самостоятельную клиническую единицу.

"Триходиния - это действительно интересное и часто недооцененное состояние. Многие пациенты описывают очень неприятные ощущения, которые могут существенно влиять на их качество жизни. Важно понимать, что это не 'вымышленная' боль, а реальная проблема, которая требует внимания и правильного подхода", - рассказывает дерматолог.

По данным различных исследований, триходиния встречается довольно часто среди людей с проблемами волос - от 14 до 34% пациентов, страдающих андрогенетической и очаговой алопецией, испытывают и этот дискомфорт. Интересно, что у женщин этот симптом диагностируется значительно чаще, особенно в возрасте от 20 до 50 лет.

Кто же находится в группе риска?

По словам Ольги Тарнавской, особое внимание на возможные симптомы триходинии стоит обратить пациентам, которые живут в состоянии хронического стресса, имеют высокий уровень тревожности, а также тем, кто уже имел в анамнезе дерматологические проблемы с кожей головы.

Какие же факторы могут провоцировать появление этой необычной боли? Дерматолог выделяет несколько ключевых механизмов:

Нарушение микроциркуляции и венозный застой в коже головы

Недостаточное кровоснабжение может приводить к раздражению нервных окончаний и возникновению болевых ощущений.

Психоэмоциональные расстройства (тревожность и депрессия)

"Стресс имеет огромное влияние на наш организм, и кожа головы не является исключением, - объясняет Ольга Тарнавская, - Тревожные состояния и депрессия могут повышать чувствительность центральной нервной системы, что приводит к восприятию боли даже при отсутствии органических причин в коже головы".

Гиперандрогения у женщин

Повышенный уровень мужских половых гормонов может усиливать воспалительные реакции в коже головы, делая нервные окончания более уязвимыми и восприимчивыми к боли.

Как же проявляется триходиния?

Пациенты описывают свои болевые ощущения по-разному. Это может быть жгучая, колющая или ноющая боль. Интенсивность варьирует от едва заметного дискомфорта до выраженной боли, которая может мешать обычной повседневной деятельности.

Ольга Тарнавская обращает внимание на характерные жалобы пациентов.

"Очень часто люди жалуются на неприятное чувство тяжести или стянутости кожи головы. Характерным признаком является связь боли с прикосновениями - например, во время расчесывания волос или ношения головных уборов даже без сильного давления", - говорит специалист.

Нередко наблюдается усиление симптомов после пережитых стрессовых ситуаций или в периоды повышенного психоэмоционального напряжения. Иногда вместо классической боли пациенты могут ощущать жжение или зуд кожи головы.

Важно также отметить, что у многих пациентов с триходинией наблюдается усиленное выпадение волос, которое может быть связано с андрогенетической или телогеновой алопецией. Боль при триходинии может быть несимметричной и локализоваться в определенной зоне головы, а иногда даже "мигрировать", что затрудняет определение точного характера проблемы.

"При подозрении на триходинию врачу необходимо не только тщательно осмотреть кожу головы, но и обратить внимание на психоэмоциональное состояние пациента. Нередко в таких случаях наблюдаются признаки тревожности, раздражительности и даже депрессии", - отмечает эксперт.

Что же делать, если вы столкнулись с подобными симптомами?

Если причину триходинии удалось выявить, врач может рекомендовать комплексный подход, направленный на устранение провоцирующих факторов. Минимизация стресса с помощью медитации, йоги или дыхательных упражнений может иметь положительный эффект.

"Основная цель ухода - снижение раздражения кожи, улучшение микроциркуляции и предотвращение действия травмирующих факторов. Мы рекомендуем использовать для мытья волос только теплую (не горячую!) воду и мягкие шампуни без агрессивных сульфатов и парабенов, с нейтральным pH и успокаивающими компонентами, такими как алоэ вера, пантенол или экстракт ромашки", - отмечает Ольга.

Для чувствительной кожи головы особенно важно не тереть, а осторожно промокать мокрые волосы мягким полотенцем. Следует избегать использования горячего фена, утюжков и плоек. Расчесывать волосы нужно аккуратно, используя мягкую щетку без острых зубцов.

"Улучшить микроциркуляцию и снять напряжение в коже головы помогает мягкий массаж, - добавляет дерматолог.

"Если есть признаки воспаления, может быть полезным применение успокаивающих и противовоспалительных лосьонов, масок и, в некоторых случаях, топических кортикостероидов по назначению врача", - резюмирует врач.