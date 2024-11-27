"Болит голова", "я устала", "давай не сегодня": что делать, если любимая постоянно не хочет секса?

По словам эксперта, мужчинам не стоит паниковать в таких ситуациях и складывать руки. Нужно лишь приложить немного усилий и сексуальная жизнь в отношениях придет в норму.

"Что делать, если любимая постоянно не хочет? Ситуация, конечно, неприятная. Вы стараетесь, флиртуете, а в ответ слышите: "Я устала" или "Давай не сейчас". И это уже "не сейчас" длится второй месяц. Что делать? Паниковать и думать, что все пропало? Нет! Нужно действовать, но с умом", - советует сексолог.

Всегда ищите причины проблемы

Он рекомендует мужчинам искать причину постоянных отговорок и обратить внимание на то, чем он может помочь любимой женщине.

Во-первых, не стоит делать вид, что все нормально. Если что-то явно изменилось, это не время молчать. Проблемы в постели - это звоночек, который часто сигнализирует про другие вещи: усталость, стресс, обиды или даже банальную рутину.

"Начните с разговора. Но важно: без претензий и обвинений. Скажите, например: "Я чувствую, что что-то изменилось. Давай поговорим, чтобы понять, как мы можем это исправить", - объясняет Виталий Курсик.

Возьмите на себя часть быта

Во-вторых, оценивайте ситуацию комплексно. Может быть, она действительно истощена? Быт, работа, дети - все это высасывает силы.

"Попытайтесь помочь. Пусть один вечер будет только для нее: вы готовите ужин, вы убираете, вы беспокоитесь. Это не только жест заботы, но и способ напомнить ей, почему она влюбилась именно в вас", - советует эксперт.

Не забывайте о романтике

Он добавляет, что не стоит забывать об очень важном элементе отношений - романтике.

"В-третьих, добавьте романтики. Нет, это не о стандартном "вечере со свечами". Пригласите ее туда, где вы давно не были. Напишите неожиданное сообщение, просто обнимите его среди дня", - рекомендует Виталий Курсик.

Он объясняет, что женщинам нужна эмоциональная близость, и если ее нет, о сексе они думают в последнюю очередь.

Посмотрите на себя ее глазами

Кроме того, эксперт советует мужчинам обратить внимание на самого себя и свое поведение - возможно, нужно позаботиться не только о своей любимой?

"И последнее: посмотрите на себя. Когда вы последний раз занимались спортом, удивляли ее или даже просто делали комплимент? Возможно, вы немного расслабились и тоже стал рутинными. Подумайте, как оживить не только ее интерес, но и свой образ в ее глазах", - говорит он.

Помни, что отсутствие желания - это не приговор, а сигнал к переменам. Не сдавайтесь, будьте внимательны и не бойтесь искать новые способы быть ближе. Все в ваших руках!