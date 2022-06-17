У Болгарії померла співачка і актриса з Дніпра, учасниця X-Фактор

Померла актриса і співачка з Дніпра Оксана Шавкун, учасниця двох сезонів талант-шоу "X-фактор", багатьох інших музичних фестивалів, переможниця конкурсу "Слов'янський базар-1999".
Про це передали в Управлінні культури департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради в Facebook.
"Оксана Шавкун – невисока, тендітна брюнетка, що має сильний голос- такою запам'ятається вона дніпровському глядачеві!" - йдеться в публікації.
У соцмережі колишня однокурсниця артистки уточнила, що причиною трагедії стала хвороба - двостороння пневмонія, а померла Шавкун у Болгарії, куди поїхала зі своїм сином.
Оксана Шавкун (фото: facebook.com/shavkunoksana)
Оксана стала співати з 11 років в дитячій шоу-групі "Джем-Сі". Дівчинка вирішила пов'язати долю зі сценою і брала участь у багатьох міжнародних конкурсах і фестивалях, була неодноразовою учасницею і переможницею київських дитячих телеконкурсів.
"Брала участь у творчих ювілейних вечорах народного артиста України Юрія Рибчинського на запрошення самого автора у свої 13 років, а потім - у 18 із піснею, написаною саме для неї", - розповіли в міськраді Дніпра.
Оксана Шавкун (фото: facebook.com/shavkunoksana)
Вона також грала в театрі, пробувала сили в шоу-проектах "Х-фактор-2" і "Х-фактор-4".
Відео: Оксана Шавкун на сцені "Х-фактор"
Оксана Шавкун брала участь в шоу "Х-фактор" (фото: facebook.com/kulturadmr)
Остання робота Оксани Шавкун - головна роль у мюзиклі "Таємниці Нотр Дам" - новому проєкті творчої команди Театру КВК ДГУ.
Оксана Шавкун на сцені театру (фото: facebook.com/shavkunoksana)
"Ми запам'ятаємо Оксану Шавкун такою ж, як її героїня Есмеральда - чистою душею, доброю серцем, щиро і віддано люблячу життя! Нехай небеса приймуть її світлу та щиру душу. Вічна і світла пам'ять!" - пишуть в управлінні культури Дніпровської міськради.
Оксана Шавкун (фото: facebook.com/shavkunoksana)
Відео: виступ Оксани Шавкун
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