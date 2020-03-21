Про хворобу Заворотнюк з'явилася нова інформація: що відомо

Анастасія Заворотнюк дуже довго не з'являлася на публіці, а її родичі зовсім не хочуть говорити, що відбувається з артисткою. Користувачі соціальної мережі Instagram активно пишуть доньці Заворотнюк, однак дівчина також небагатослівна, пишуть росЗМІ.

Останнє повідомлення, яке залишили родичі, звучало так: "Вона не перебувала в комі, ніколи не була підключена до апарату штучної вентиляції легень, не впадала у стан "сопору", втрати пам'яті, зміненої свідомості, паралічу або повної атрофії м'язів. Все це вигадки. Правда в тому, що є захворювання і є рішуча мета його перемогти".

Нові подробиці про хворобу Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

До речі, не так давно з'явилася інформація про те, що російський екс-фігурист Петро Чернишов проводить з Заворотнюк майже весь свій вільний час і практично не їде з медичного центру у Барвисі. Чоловік також їздить за покупками і привозить з магазину продукти, необхідні для підтримки імунітету.

Нагадаємо, що Заворотнюк звернулася до шанувальників з важливою заявою та розповіла, як вона бачить своє щастя.

Раніше ми писали про те, що Анастасію Заворотнюк запідозрили у хитрому обмані. Пов'язано це з низкою факторів і, якщо вдуматися, то сумніви небезпідставні.