Хвороби серця і ожиріння: Супрун розповіла, як не зіпсувати здоров'я на карантині

На карантині через коронавірус українці, залишаючись у своїх домівках, зменшують ризики заразитися SARS-CoV-2 або стати його розповсюджувачем, але як "побічний ефект" у громадян знижується рівень фізичної активності. Уляна Супрун звернула увагу на відповідні недоліки добровільного дистанціювання і дала корисні поради, як їх мінімізувати.

Колишня керівниця МОЗ зазначила у своєму Facebook, що вже зараз з'являються прогнози наслідків такої зміни в способі життя.

Зокрема, американські вчені припускають, що закриття шкіл через пандемію COVID-19 значно посилить епідемії дитячого ожиріння.

"Крім цього, малорухливий спосіб життя найбільш ймовірно зробить свій внесок в появу та ускладнення серцево-судинних хвороб, цукрового діабету другого типу, збільшення надмірної ваги та ожиріння. Тому зараз бути фізично активним, так само важливо як і ретельно мити руки та зберігати дистанцію", - написала Супрун.

Медик нагадує, що навіть під час карантину цілком можливо виконувати фізичні вправи і займатися спортом, тільки треба це робити свідомо і без шкоди для себе та інших.

"Передусім, важливо робити перерви між тривалим сидінням. Якщо ви дивитеся кіно, працюєте за комп’ютером тощо, обов’язково вставайте кожні 20-30 хвилин, розминайтеся, потягуйтеся, робіть невеликі активності 3-5 хвилин. Такі активні перерви - це вже вагомий внесок у збереження здоров'я", - йдеться в публікації.

Виходьте на пробіжки: 30-60 хвилин бігу на свіжому повітрі можуть бути дуже корисними для імунітету, серцево-судинної та дихальної систем.

Але важливо дотримуватися елементарних правил безпеки: уникати місць скупчення людей і тримати дистанцію 1,5 - 2 метри, зазначає Супрун.

У цьому контексті важливо враховувати заборони на парки і сквери, які почнуть діяти в Україні від 6 квітня!

Бігайте на самоті та регулюйте інтенсивність навантаження, порадила вона.

"Краще бігти коротку дистанцію, але регулярно, аніж вийти на довгу пробіжку раз на тиждень. Сьогодні важливо зберігати імунітет, тому краще утриматися від інтенсивних тренувань", - написала медик.

Спортзали зараз закриті на карантин, і вдома можна спокійно приділити годину часу, щоб розім'ятися і виконати вправи з власною вагою.

"Присідання, віджимання від підлоги, різні варіації планки та тмостику, вправи для кору, скакалка та обруч укріплюють м'язи та зв'язки. А ще - допомагають "спалити" частину калорій, яку раніше ви витрачали на дорогу до роботи та додому", - каже Супрун.

Також екс-чиновниця зазначила, що досвідчені спортсмени в міжсезоння, навіть коли немає загрози підхопити вірус, знижують навантаження та інтенсивність тренувань. Адже будь-які навантаження - це стрес для організму, і якщо рівень такого стресу підвищений, захисні механізми організму слабшають.

"Тренування мають залишатися помірними та виваженими, аби не "підривати" імунітет. Зараз саме час зайнятися йогою вдома, помедитувати та зробити розтяжку", - закликала вона.

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