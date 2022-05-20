Хвороби печінки: тривожні симптоми, з якими треба негайно до лікаря

Останнє дослідження показало, що ознаки хвороби можуть з'являтися ближче до рота.

Йдеться про варикозне розширення вен стравоходу. Воно розвивається в стравоході, трубці, що з'єднує горло зі шлунком.

Варикоз стравоходу розвивається, коли приплив крові до печінки блокується тромбом. Вони також можуть бути викликані рубцевою тканиною на печінці.

Причина розвитку варикозного розширення вен стравоходу полягає в тому, що крові необхідно знайти спосіб обійти закупорку.

В результаті тромб потрапляє в дрібні кровоносні судини; ті, які не призначені для перевезення великих обсягів крові.

Згодом ці судини можуть протекти або навіть розірватися, викликаючи кровотечу, яке може бути небезпечним для життя.

Симптоми варикозного розширення вен стравоходу включають:

Блювота великою кількістю крові

Стілець чорного кольору

Запаморочення

Втрата свідомості

Якщо у вас з'явилися дані симптоми - вам потрібно обов'язково звернутися до лікаря.

Крім того, пацієнти зі скаргами також можуть пройти процедуру, що дозволяє перевірити варикоз. Варикозне розширення вен стравоходу викликається важким рубцюванням печінки, тромбом або паразитарною інфекцією.