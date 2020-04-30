Ці хвороби при коронавірусі найнебезпечніші: повний список

Коронавірус в Україні був діагностований у 10 406 осіб. З початку пандемії в країні померла вже 261 людина і за словами медиків, всі жертви COVID-19 мали в анамнезі супутні захворювання.

Експерти з'ясували, які саме хронічні захворювання значно підвищують ризик зараження і летальний результат у пацієнтів з коронавірусом. Про це йдеться у звіті від організації ISARIC, пише видання Daily Mail.

Найнебезпечнішими супутніми захворюваннями у людини є деменція, ожиріння, астма, цукровий діабет та хвороби нирок. Понад 50% інфікованих страждають одним або відразу кількома захворюваннями. Смертність у пацієнтів з деменцією на 39% вище середньої статистичної. Також висока ймовірність летального результату є у пацієнтів з ожирінням, а також із захворюваннями серцево-судинної системи – майже на 29% вище. Кожен п'ятий пацієнт з діабетом потрапляє в саму небезпечну групу.

Хронічні захворювання нирок має близько 15% пацієнтів, а 14% - страждають астмою.

Серед усіх інфікованих важкий перебіг хвороби та проблеми з диханням спостерігається найменше у курців – це 10%. Хоча експерти зазначають, що в процентному співвідношенні кількість курців серед населення набагато перевищує цю цифру.

"Якщо ви здорові, то у вас є хороший буфер. Ваш організм в змозі впоратися з хворобою. Але якщо у вас є порушення, то ваші системи просто виходять з ладу", - зазначив експерт в галузі серцево-судинних досліджень, професор Навід Саттар.

Медики додають, що при діабеті та коронавірусі, підвищується рівень цукру в крові й вона стає схожою на патоку. Саме це часто призводить до летального результату.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що коронавірус мутував в 11 різних типів і не всі з них небезпечні.