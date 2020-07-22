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Хвороби ясен можуть призвести до онкології: вчені повідомили про зв'язок

Середа 22 липня 2020 19:54
Хвороби ясен можуть призвести до онкології: вчені повідомили про зв'язок
Хвороби ясен призводять до раку (колаж РБК-Україна)

Хвороба порожнини рота може викликати онкологічні захворювання

Американські вчені прийшли до думки, що хвороби порожнини рота можуть призводити до онкології. Мова йде про запалення ясен і парадонтит, які можуть викликати рак стравоходу та шлунка. Про це відкриття повідомили Вчені з Школи громадської охорони здоров'я Т. Х. Чана Гарвардського університету, пише Gut.

У дослідженні також відзначається, що люди без зубів більш схильні до онкології. Вчені провели аналіз даних, отриманих в "Дослідженні здоров'я медсестер" (1992-2014) і "Наглядове дослідження здоров'я медичних працівників" (1988-2016). Фахівці проаналізували 150 тисяч учасників.

Експерти з'ясували, що запалення в яснах пов'язано зі збільшенням ризику раку стравоходу на 42%, раку шлунка – на 52%Якщо у людини не було двох і більше зубів, це говорило про зростання ризику раку шлунка і раку стравоходу на 52% і 43%.

За словами вчених, вони з'ясували зв'язок між онкологією і захворюваннями порожнини рота. Вся справа в мікробіоті порожнини рота. Раніше експерти прийшли до висновку, що бактерії, які викликають запалення ясен, виявляють у тканинах раку стравоходу. Крім того, погана гігієна порожнини рота може бути зв'язана з виробленням ендогенних нітрозамінів – канцерогенів, які можуть викликати рак шлунка. За словами вчених, ці дані дуже важливі.

Як ми раніше писали, ці види раку легко виявити на ранній стадії і успішно вилікувати.

Раніше фахівці назвали найшкідливіший фрукт, який провокує рак і безпліддя.

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