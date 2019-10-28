Хвороба не перешкода: Заворотнюк зробила шикарний подарунок своїй матері

Анастасія Заворотнюк, відома російська актриса, яка бореться з серйозною хворобою останні кілька місяців, зробила дорогий подарунок для своєї матері Валентини Борисівни. Про це пишуть російські ЗМІ.

На даний момент Анастасія Заворотнюк знаходиться у приватній клініці на Рубльовці, де проходить реабілітацію після невдалого лікування від онкологічного захворювання. Рідні зірки серіалу "Моя прекрасна няня" не коментують ситуацію і практично нічого не повідомляють про її здоров'я. Вони просять молитися за здоров'я артистки і не поширювати фейкову інформацію про її стан.

Анастасія Заворотнюк (фото: instagram.com/a_zavorotnyuk)

Як повідомили сусіди Анастасії Заворотнюк по селищу Крешино Московської області, де в акторки є великий особняк, вона зробила своїй мамі, 76-річній Валентині Борисівні царський подарунок – подарувала автомобіль за два мільйони рублів.

Анастасія Заворотнюк завжди була дуже близька з матір'ю і допомагала їй в міру своїх сил, а мама у відповідь – допомагала їй і на даний момент вона піклується про її маленьку донечку, свою онучку Мілу.

Сусіди повідомили, що близько двох місяців тому Валентина Борисівна пересіла на автомобіль Тойота С-HR сріблястого кольору, який їй подарувала донька. До цього жінка пересувалася на автомобілі "Фольцвагген жук", який їй також подарувала Анастасія.

Анастасія Заворотнюк подарувала матері дорогий автомобіль (Фото Руслана Вороного)

Валентина Борисівна часто приїжджає в особняк у Крекшіно – її машину бачать в селищі. Вона зупиняється в будинку дочки, але найчастіше будинок пустує. Як стверджують жителі – жінка виглядає засмученою і розгубленою. У 2013 році вона поховала чоловіка, а в 2018 році – брата Анастасії Святослава. Тепер їй доводиться піклуватися про свою маленьку онучку, так як її дочка перебуває у важкому стані.