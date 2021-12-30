Хвороба Крона: лікарі розповіли, яка їжа підвищує ризик смерті на 95%

Їжа, що підвищує ризик смерті від запального захворювання, - це перероблене м'ясо. Міжнародне агентство з вивчення раку вже давно класифікувало цей вид м'яса як канцероген, який викликає рак.

Але вже нове дослідження китайського професора Цзе Чен з Чжецзянського університету в Ханчжоу показало, що перероблене м'ясо збільшує ризик смерті, особливо для пацієнтів, які страждають хворобою Крона.

За даними вченого, вживання переробленого м'яса може підвищити ризик смерті на 95%. При цьому ризик летального результату особливо високий серед тих, хто їсть оброблене м'ясо більше чотирьох разів на тиждень.

За словами професора, м'ясо, включаючи необроблене червоне м'ясо, курку або рибу, не було пов'язано з підвищеним ризиком смерті. Дослідники пояснили, що раніше вважалося, що споживання м'яса сприяє розвитку запального захворювання кишечника.

Перероблене м'ясо

Йдеться про м'ясо, яке якимось чином змінили, щоб зберегти або надати йому аромат. Процес обробки може включати в себе все, від соління і затвердіння до копчення.

У магазинах під обробленим м'ясом маються на увазі такі продукти, як бекон, ковбаси, шинка, м'ясні делікатеси і багато іншого. Крім раку, таке м'ясо також може стати причиною розвитку серцевих захворювань і діабету.