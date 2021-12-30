Хвороба Крона: лікарі розповіли, яка їжа підвищує ризик смерті на 95%

Хвороба Крона - хронічне захворювання, що викликає запалення частин травної системи. Нове дослідження виявило певний вид їжі, яка може бути смертельною для пацієнтів, які страждають на цю недугу.
Про це повідомляє британське видання Express.
Їжа, що підвищує ризик смерті від запального захворювання, - це перероблене м'ясо. Міжнародне агентство з вивчення раку вже давно класифікувало цей вид м'яса як канцероген, який викликає рак.
Але вже нове дослідження китайського професора Цзе Чен з Чжецзянського університету в Ханчжоу показало, що перероблене м'ясо збільшує ризик смерті, особливо для пацієнтів, які страждають хворобою Крона.
За даними вченого, вживання переробленого м'яса може підвищити ризик смерті на 95%. При цьому ризик летального результату особливо високий серед тих, хто їсть оброблене м'ясо більше чотирьох разів на тиждень.
За словами професора, м'ясо, включаючи необроблене червоне м'ясо, курку або рибу, не було пов'язано з підвищеним ризиком смерті. Дослідники пояснили, що раніше вважалося, що споживання м'яса сприяє розвитку запального захворювання кишечника.
Йдеться про м'ясо, яке якимось чином змінили, щоб зберегти або надати йому аромат. Процес обробки може включати в себе все, від соління і затвердіння до копчення.
У магазинах під обробленим м'ясом маються на увазі такі продукти, як бекон, ковбаси, шинка, м'ясні делікатеси і багато іншого. Крім раку, таке м'ясо також може стати причиною розвитку серцевих захворювань і діабету.
Нагадаємо, вчені назвали популярні продукти, які викликають рак. Один з інгредієнтів, який викликає рак - це перероблена біла мука. Справа в тому, що борошно відбілюють газоподібним хлором, який є хімічною речовиною.
Раніше лікарі розповіли, кому не можна їсти червону ікру і як правильно зберігати делікатес, щоб не отруїтися.