Хвороба Альцгеймера: ці ознаки пропускати категорично не можна

Хвороба Альцгеймера характеризується симптомами руйнівного стану мозку з втратою пам'яті та когнітивних функцій.

Дослідження показують, що втрата синаптичних зв'язків у мозку часто пов'язана з дефіцитом певних вітамінів.

Для збереження когнітивних функцій організму необхідна достатня кількість омега-3 і флавоноїдів.

Також важливий вітамін D, який бере участь у метаболізмі кісток і має захисну дію від респіраторних захворювань. А ось його дефіцит викликає запори та поганий апетит.

Необхідні вітаміни та поживні речовини можна отримувати з харчових продуктів, а вітамін D виробляється в організмі під впливом сонця і сонячного світла. У відсутності сонця цей вітамін можна отримувати з жирної риби, птиці, печінки і яєць.

Ризик розвитку деменції та хвороби Альцгеймера при постійній нестачі вітаміну D підвищується на 53% і 70% відповідно.

Які симптоми говорять про брак вітаміну D

Втрата апетиту

Безсоння

Печіння в роті та горлі

Зниження ваги

Погіршення зору

При більш тривалій нестачі вітаміну D починається розвиток остеопорозу, у дітей – рахіт і проблеми з хребтом.

Крім того, медики стверджують, що повного здорового функціонування організму необхідні й інші вітаміни: А, В1, В2, В3, В12, В6, С, Е, К, фолієва кислота.