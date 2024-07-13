С Болдуина сняли обвинения в убийстве Хатчинс: все, что нужно знать о скандальном деле

С Болдуина сняли все обвинения и закрыли дело

В результате длительного рассмотрения инцидента звезду сочли полностью невиновным. Это произошло на фоне того, что по делу обнаружили "пробелы" с вещественными доказательствами. Адвокаты знаменитости заявляли, что часть доказательств, которые помогли бы раскрыть какие-то новые детали, "были скрыты".

Кроме того, известно, что за несколько месяцев до заседания боевые патроны в качестве доказательства были принесены свидетелем, который говорил, что их ошибочно привлекли к другому делу.

Но главный прокурор Кари Морисси отрицала их сходство с теми, что действительно были на съемочной площадке.

"У меня создалось впечатление, что они не совпадают с настоящими патронами со съемок "Ржавчины", - прокомментировала это Морисси.

С актера сняли все обвинения (Фото: Getty Images)

Суду все же удалось получить настоящие патроны с площадки, но судья признала это умышленным скрытием улик, и это нарушает закон. Расследование приобрело предвзятый характер, а дело с обвинением Алека в непреднамеренном убийстве решили закрыть.

"У суда нет возможности исправить эту ошибку. Эта информация со стороны государства была скрыта намеренно. Прекращение дела справедливо для обеспечения целостности судебной системы и эффективного осуществления правосудия", - высказалась об этом судья Мэри Марлоу Соммер.

После сказанного Болдуин не сдержал слез и обнял свою жену. Затем он покинул зал судебных заседаний без каких-либо комментариев.

Болдуин не сдержал эмоций, когда услышал окончательное решение суда (Фото: Getty Images)

Что известно о скандальном деле, которое длилось три года

Трагедия произошла осенью 2021 года - тогда 42-летнюю Галину Хатчинс застрелили во время репетиции одной из сцен. Убийство произошло выстрелом из револьвера, которым по сюжету фильма пользовался Алек. Оружие оказалось заряженным боевыми патронами вместо холостых. Украинка скончалась от полученных травм в больнице города Альбукерке.

Жизнь украинки оборвалась в больнице (Фото: instagram.com/halynahutchins)

Впоследствии было установлено, что пиротехник Анна Гутьеррес-Рид случайно спутала реквизитные пули с настоящими, которые она почему-то принесла из дома. Ее уже признали виновной в этом деле и приговорили к 18 месяцам заключения.

Также сторона обвинения заявляла, что актер "грубо пренебрег техникой безопасности" во время пребывания на площадке. Ему тоже угрожало до 18 месяцев тюрьмы, но своей вины он признавать не стал.

Судебный процесс, где присутствовала коллегия присяжных, начался 10 июля и длился всего три дня. Это происходило в столице американского штата Нью-Мексико Санта-Фе.

Адвокаты знаменитости подали ходатайство о прекращении дела и утверждали, что прокуроры не передали команде защиты главное доказательство - партию патронов, о которой шла речь в деле. Тем самым было подвергнуто сомнению дальнейшее расследование, а также обнаружены ошибки, которые совершили следователи.

Алек Болдуин отрицал все обвинения в свой адрес, ему грозило до 18 месяцев тюрьмы (фото: instagram.com/alecbaldwininsta)

Накануне криминалист заявлял в суде, что экс-офицер полиции передавал следствию боевые патроны, которые могли относиться к этому инциденту. Речь идет об офицере Трое Теске, который поддерживает связь с отчимом осужденной Анны Гутьеррес-Рид. Он также имел дело с ассистентом по реквизиту съемочной группы.

Юрист Болдвина говорил, что эти патроны могли действительно иметь отношение к смерти Хатчинс, но были зарегистрированы по другому делу и под другим номером.

Прокуроры отмечали, что боеприпасы не были похожи на пули, которые обнаружили на съемочной площадке.

После чего Мэри Марлоу сказала, что боеприпасы следует передать команде защиты Алека.

Позже стало известно, что один из спецпрокуроров ушел в отставку, а судья распустила коллегию присяжных и приняла решение о закрытии дела без права возобновления. Поэтому прокуроры не смогут повторно предъявить обвинения против актера.

Что известно о Галине Хатчинс

Галина Хатчинс была украинским оператором-постановщиком и журналистом-расследователем. Она работала над полнометражными фильмами и мини-сериалами. Являлась почетным членом Американского союза кинематографистов.

Галине Хатчинс было 42 года (фото: instagram.com/halynahutchins)

Образование журналиста женщина получила в Киеве, после чего уехала изучать кинематографию в Лос-Анджелес.

Была замужем за Мэттью Хатчинсом. Родила сына.