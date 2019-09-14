Біль жахливий: на Танцях з зірками знову сталася травма (відео)

Ілона Гвоздьова отримала травму перед шоу "Танці з зірками" (Фото: колаж РБК-Україна)

Інцидент стався в п'ятницю, 13-го, за кілька днів до четвертого ефіру Танці з зірками 2019

Учасник телешоу Танці з зірками 2019 Володимир Остапчук повідомив про травму на репетиції за два дні до виступу її партрерши Ілони Гвоздьової. Інцидент стався в "нещасливий" день - у п'ятницю, 13-го. Про це відомий телеведучий написав у своєму Instagram.

Також Оставпук опублікував в мережі відео, на якому дівчині надають допомогу - вона підвернула ногу біля стегна.

Травма сталася перед четвертим ефіром "Танців", коли пара репетирувала свій номер на 12-му павільйоні ВДНГ.

"Так, хлопці. Я травмував Ілону. Це сталося на четвертому тижні. Не туди поставив ногу, і... у тебе там щось хруснуло?..." - запитав Остапчук у дівчини.

Лежить Гвоздєва відповіла, що у неї "випало стегно трохи".

Ілона Гвоздьова травмувалася на репетиції номера для шоу Танці з зірками (Фото: скріншот)

"Випало стегно. І вона ще сміється. Мені щось взагалі ніф*га не смішно, якщо чесно", - переживає Володимир.

Також він запропонував викликати лікаря, але Ілона запевнила, що "Танці" вилікують.

"Ой, перша травма. Сподіваюся, що остання", - каже Остапчук.

Не дивлячись на інцидент, пара зберігає почуття гумору і не падає духом.

"У менятак дружина народжувала... тужся", - жартує Остапчук, коли постраждала Гвоздєва одночасно стогне і сміється.

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова на Танцях з зірками 2019 (фото: Віталій Носач/ РБК-Україна)

Володимир в мережі написав, що в суботу, 14 вересня, вони мають намір сходити до лікаря через травмування дівчини.

"Ходити може, але каже, що біль жахливий... Побажайте Ілоні Гвоздьовій якнайшвидшого одужання", - йдеться у публікації.

Партнерка Володимира Остапчука Ілона Гвоздьова травмувалася на репетиції номера для шоу Танці з зірками (Відео: instagram.com/vova_ostapchuk)

Нагадаємо, що у серпні Вікторія Булітко, відома актриса проекту "Дизель шоу", а також учасниця нового сезону "Танців з зірками" травмувала ногу на репетиції.

Як повідомлялося раніше, після Танців з зірками 3 ефір Наталю Могилевську рознесли за дивну поведінку і зайвий пафос.

Також ми писали про те, що Володимир Остапчук нещодавно пояснив, як Леся Нікітюк вплинула на його участь у конкурсі Танці з зірками.