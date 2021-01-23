Біль у тілі без температури: коли до лікаря треба бігти негайно

Біль у тілі може з'являтися з різних причин. Ломота в кістках, ниття м'язів, хворобливі відчуття у всіх кінцівках – причиною може стати простудні захворювання, грип, сильна втома і навіть стрес. Але якщо такі відчуття відбуваються без лихоманки та підвищення температури, то з'ясувати, що відбувається, набагато складніше.

Медики перерахували найпоширеніші причини болю в тілі без температури та при яких допомога лікаря буде потрібна негайно. Про це пише "Головред".

Стрес. Біль у всьому тілі буде відрізнятися від болів, які пов'язані з хворобою. Він проявляється в шиї, плечах, спині, голові. Може бути в ногах, животі чи грудях. Такий біль швидко приходить, і швидко поширюється протягом кількох годин або днів. Як пояснюють фахівці, стрес змушує напружуватися м'язи. Якщо людина розслабляється, то і м'язи розслабляються. Постійний або хронічний стрес може привести до тривалих нападів м'язової напруги. Напруга м'язів може привести до проблем опорно-рухового апарату, нервової, дихальної та ендокринної систем. З додаткових симптомів стресу: проблеми зі сном, нудота, діарея, раптова втрата або збільшення ваги, виснаження.

Недолік сну. Повноцінний сон необхідний для регенерації клітин - заміни або відновлення пошкоджених клітин і тканин в організмі. Недолік сну може порушити цю функцію і викликати відчуття фізичного виснаження і біль у всьому тілі. Додаткові симптоми: порушення концентрації уваги, зміни настрою, неспокій, посилення депресії, нудота або діарея, проблеми з плануванням.

Синдром хронічної втоми. Це стан, що викликає крайню втому і сонливість. Як зазначають фахівці, це захисна реакція організму, оскільки у людини сили закінчуються, і вона нічого не робить, щоб їх відновити. Організм настільки виснажений, що болем реагує навіть на найпростіші завдання. Додаткові симптоми: проблеми з концентрацією і пам'яттю, головний біль, м'язова слабкість, періодичні болі в горлі.

Фіброміалгія. Це захворювання викликає біль і відчуття скутості у всьому тілі. Супроводжується головними болями, поколюванням або онімінням в кінцівках, втомою, проблеми з концентрацією, пам'яттю, депресіями та тривогою.

Реакція на ліки. Деякі препарати можуть викликати біль у тілі: статинові препарати для зниження холестерину, флутиказон, яким лікують астму, карведилол, який використовують для лікування тиску.

Зневоднення. Недолік води знижує здатність організму видаляти запальні хімічні речовини з тканин, а це викликає біль і неприємні відчуття. Додаткові симптоми: запаморочення, сплутаність свідомості, виснаження, сильна спрага, темна сеча.

Аутоімунне захворювання. Ці види захворювань бувають при порушенні роботи імунної системи, вона починає атакувати сама себе. І багато з них можуть викликати біль у тілі. Наприклад: вовчак, розсіяний склероз, дерматоміозит.

Хвороба Лайма. Це захворювання викликає кліщ і один з ознак ураження – біль у тілі. Також можуть бути ще такі симптоми: ломота в тілі, головний біль, збільшення лімфатичних вузлів, висип, втомлюваність, озноб і підвищення температури.

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