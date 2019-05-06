Біль одразу проходить: Комаровський розповів, що робити при запаленні вуха

Євген Комаровський розповів, як зменшити біль при запаленні вуха - отиті. Відомий педіатр зазначив, що проколювання барабанної перетинки, хоч це і досить болюча процедура, все ж принесе полегшення.

Доктор Комаровський, який раніше розвіяв міфи про алергію на тварин, порівнював цей процес із наривом на пальці або запаленням внутрішніх тканин зуба.

"Уявіть собі, що у вас нарив на пальці, гнійник, пульсуючий гострий біль. Що зробить хірург для того, щоб це біль зменшився? Він розкриє гнійник, гній отримає вихід і біль зменшиться", - сказав лікар вищої категорії.

У випадку із гострим болем в зубі - гнійним пульпітом - стоматолог також просвердлить його, щоб був відтік гною і біль зменшиться.

Фото: Доктор Комаровський (скріншот)

Якщо у людини гострий гнійний отит, тобто порожнина середнього вуха наповнена гноєм і відчувається дуже інтенсивний біль, то можна зробити маленький розріз в барабанній перетинці, і гній виливається, а біль тут же проходить.

"Тобто, коли цей розріз, то цей розріз - це набагато менш болісно, по неприємним відчуттям, ніж те, що людина відчуває до цього розрізу", - резюмував Комаровський.

Відео: instagram.com/doctor_komarovskiy

Як повідомлялося раніше, доктор Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет.

Також ми писали про те, що Євген Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу. Він стверджує, що найчастіше захиститися від вітрянки намагаються за допомогою вакцинації.

Нагадаємо, що нещодавно доктор Комаровський розвіяв популярні омани про дезінфекцію води.