Біль у спині може бути симптомом одного з найважчих видів раку

Біль у спині може бути симптомом раку підшлункової залози. Таку думку висловили фахівці організації Cancer Research UK (Великобританія). За їх словами, біль у спині, супроводжувана певними відчуттями, в окремих випадках вказує на один із найважчих видів раку.

Вчені заявили, що біль, що викликається ураженням нервів або органів близько підшлункової залози, може бути пов'язаний зі злоякісною пухлиною. При захворюванні на рак підшлункової больові відчуття в спині розвиваються приблизно в 70% випадків, констатують експерти. Про це пише Physiopedia.

"Біль часто відчувається у середині спини, а також може починатися в області живота і поширюватися на спину. Він має властивість посилюватися після їжі, а також коли людина лягає, і зменшуватися, якщо нахилятися вперед", — розповіли онкологи про притаманні болю особливості.

Медики радять частіше проходити обстеження при появі вищезазначених симптомів. Особливо це важливо, якщо такий біль зберігається тривалий час.

"Більшість людей з раком підшлункової залози — близько 80% — повідомляють про відчуття тупого болю, який зазвичай стає більш інтенсивним, сильним вночі, і прогресує в міру розвитку недугу", — доповнили клінічну картину фахівці.

Рак підшлункової залози є однією з хвороб, найбільш складних для визначення на перших стадіях типів онкології. Складність полягає в тому, що перші стадії часто плутають з простими захворюваннями ШКТ, а хвороба продовжує прогресувати. Цей вид онкології також називають "тихим вбивцею". Він в цілому дуже важкий для діагностики, погано піддається лікуванню, характеризується високою летальністю. На відміну від раку молочної залози та товстої кишки, на сьогодні не розроблено жодного медичного підходу, що сприяє ранньому виявленню злоякісного процесу в підшлунковій.

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