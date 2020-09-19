Біль у грудях: коли потрібно терміново бігти до лікаря

Пацієнти зі скаргою на біль у грудях дуже часто звертаються за консультацією до терапевта, кардіолога, невролога. І причиною необов'язково будуть серцево-судинні проблеми. Чому в області грудної клітини може виникати дискомфорт - читайте в нашому матеріалі.

Численні дослідження довели, що найпоширенішою причиною болю в грудях може бути кістково-м'язова патологія. Мова йде про 30-50% всіх пацієнтів з болями подібної локалізації, говорить невролог Олена Гайворонська. Про це пише 24 канал.

Головні причини болю в грудях (ті, що не стосуються проблем з внутрішніми органами):

Реберно-грудинний синдром (костохондріт). При пальпації виявляється біль у місці з'єднання II-V ребер і грудини, а також прилеглих міжреберних м'язів. При цьому локальний набряк відсутній.

Синдром "клацаючого" ("ковзного") ребра. Проявляється інтенсивним болем в області X (рідше VIII або IX реберного хряща по краю реберної дуги. Такий симптом найчастіше проявляється при вивиху реберного хряща. Біль гострий, при русі - клацання.

Синдром Тітце. Проявляється локальною болючістю при пальпації місця з'єднання II і III ребер з грудиною. У цьому місці присутній щільний болючий набряк.

Грудинний синдром - проявляється хворобливістю при пальпації грудини, постійним болем за грудиною.

Ксіфоідалгія - болючість під час пальпації мечоподібного відростка грудини.

Міофасциальний больовий синдром великих та малих грудних м'язів, сходових м'язів, грудино-ключично-соскоподібного м'яза.

Усі названі стани мають типовий біль, при якому:

немає здавлювання або стискання,

не викликаний фізичними навантаженнями (ходьбою, наприклад),

посилюється при певних рухах (нахили, повороти) чи виникає в певній позі;

часто виникає при пальпації;

може поширюватися в спину або руку.

Зазначимо, що присутність усіх цих ознак зовсім не виключає патологію внутрішніх органів (серця, легенів, судин, стравоходу). Тому займатися самолікуванням ризиковано, зверніться до лікаря. І пам'ятайте, що біль в грудях - частий симптом тривожних розладів і панічних атак.

А ось остеохондроз, протрузія, грижа, міжреберна невралгія - вкрай рідкісні причини болю в грудях.

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