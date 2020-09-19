Біль у грудях: коли потрібно терміново бігти до лікаря

Біль у грудях може вказувати, як на безпечну недугу, так і на невідкладні випадки
Пацієнти зі скаргою на біль у грудях дуже часто звертаються за консультацією до терапевта, кардіолога, невролога. І причиною необов'язково будуть серцево-судинні проблеми. Чому в області грудної клітини може виникати дискомфорт - читайте в нашому матеріалі.
Численні дослідження довели, що найпоширенішою причиною болю в грудях може бути кістково-м'язова патологія. Мова йде про 30-50% всіх пацієнтів з болями подібної локалізації, говорить невролог Олена Гайворонська. Про це пише 24 канал.
Головні причини болю в грудях (ті, що не стосуються проблем з внутрішніми органами):
Усі названі стани мають типовий біль, при якому:
Зазначимо, що присутність усіх цих ознак зовсім не виключає патологію внутрішніх органів (серця, легенів, судин, стравоходу). Тому займатися самолікуванням ризиковано, зверніться до лікаря. І пам'ятайте, що біль в грудях - частий симптом тривожних розладів і панічних атак.
А ось остеохондроз, протрузія, грижа, міжреберна невралгія - вкрай рідкісні причини болю в грудях.
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