Біль у горлі може бути симптомом раку: лікар пояснив, в яких випадках

Біль в горлі може бути одним із симптомів виникнення онкології. Але не поспішайте думати про найстрашніше, тільки після консультації з лікарем ви можете зрозуміти картину того, що відбувається.
У нашому матеріалі читайте, в яких випадках біль в горлі символізує про рак.
Зима - це сезон застуд і ГРВІ і не завжди біль в горлі - це ознака онкології. Також неприємні відчуття при ковтанні може викликати і коронавірус. Куріння сигарет також дратує горло, особливо у завзятих курців. Про це повідомляє The Sun
За версією отоларинголога і ларинголога Оміда Мехдізаде, біль може свідчити про розвиток злоякісного процесу.
Хворобливі відчуття можуть бути одним із симптомів раку горла.
"Щорічно в Британії від раку горла помирає більше чотирьох тисяч осіб. Серед інших симптомів наявності пухлини в горлі - кашель, зміна голосу або утруднене ковтання", - повідомив медик.
Щоб виключити ймовірність розвитку раку горла, вам потрібно терміново звернутися до лікаря і провести необхідні обстеження.
Відзначимо, що одного симптому для розвитку онкології зазвичай недостатньо, завжди їх кілька.
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