Біль у горлі може бути симптомом раку: лікар пояснив, в яких випадках

Зима - це сезон застуд і ГРВІ і не завжди біль в горлі - це ознака онкології. Також неприємні відчуття при ковтанні може викликати і коронавірус. Куріння сигарет також дратує горло, особливо у завзятих курців. Про це повідомляє The Sun

В яких випадках слід насторожитися

За версією отоларинголога і ларинголога Оміда Мехдізаде, біль може свідчити про розвиток злоякісного процесу.

Хворобливі відчуття можуть бути одним із симптомів раку горла.

"Щорічно в Британії від раку горла помирає більше чотирьох тисяч осіб. Серед інших симптомів наявності пухлини в горлі - кашель, зміна голосу або утруднене ковтання", - повідомив медик.

Щоб виключити ймовірність розвитку раку горла, вам потрібно терміново звернутися до лікаря і провести необхідні обстеження.

Відзначимо, що одного симптому для розвитку онкології зазвичай недостатньо, завжди їх кілька.