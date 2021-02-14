Біль у боці: які симптоми повинні насторожити

Біль у боці буває практично у кожної людини. Невдалий рух або перенапруження, втома і безліч інших факторів. Але біль у боці може сигналізувати про небезпечні захворювання і, якщо він повторюється часто – треба бігти до лікаря.
Як пояснили фахівці, правильна постановка діагнозу залежить від того, в якому саме боці болить – правому або лівому. Про те, на що треба обов'язково звернути увагу, розповіли на MedikForum.
Біль в лівому боці
Там знаходиться ліва нирка і наднирники, селезінка і частина кишківника. Однобічний біль зліва може вказувати на захворювання саме цих органів.
Біль у правому боці
З цієї сторони знаходиться права нирка, сечовивідні шляхи, печінку, жовчний міхур, підшлункова залоза – такий біль вказує на проблеми саме в цих органах.
Біль у боці з обох сторін
Зазвичай такий біль виникає в тому випадку, якщо обидві нирки вражені основним захворюванням. Також такий біль може сигналізувати про проблеми з міжхребетним диском.
Основні причини болю в боці
Якщо будь-який біль у боці супроводжується підвищенням температури, лихоманкою, крові в сечі або сенсорними порушеннями, то до лікаря потрібно негайно.
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