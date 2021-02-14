Біль у боці: які симптоми повинні насторожити

Біль у боці буває практично у кожної людини. Невдалий рух або перенапруження, втома і безліч інших факторів. Але біль у боці може сигналізувати про небезпечні захворювання і, якщо він повторюється часто – треба бігти до лікаря.

Як пояснили фахівці, правильна постановка діагнозу залежить від того, в якому саме боці болить – правому або лівому. Про те, на що треба обов'язково звернути увагу, розповіли на MedikForum.

Біль в лівому боці

Там знаходиться ліва нирка і наднирники, селезінка і частина кишківника. Однобічний біль зліва може вказувати на захворювання саме цих органів.

Біль у правому боці

З цієї сторони знаходиться права нирка, сечовивідні шляхи, печінку, жовчний міхур, підшлункова залоза – такий біль вказує на проблеми саме в цих органах.

Біль у боці з обох сторін

Зазвичай такий біль виникає в тому випадку, якщо обидві нирки вражені основним захворюванням. Також такий біль може сигналізувати про проблеми з міжхребетним диском.

Основні причини болю в боці

Проблеми з внутрішніми органами

Защемлення або напруга нерва

Грижа міжхребцевого диска (віддає в боки, може віддавати в руку або ногу, викликати оніміння і навіть параліч)

Запалення підшлункової залози, панкреатит. Проявляється гострим болем у верхній частині черева і може віддавати в боки. Додаткові симптоми: нудота, блювання, гази, жар.

Кіста яєчників (Під час менопаузи можуть з'являтися освіти на яєчниках з рідиною. Коли вони лопаються – це викликає біль).

Запалення жовчного міхура. Сигналізує тупим і гнітючим болем у боці, можуть бути кольки. Якщо є жар й запаморочення – негайно до лікаря.

Оперізувальний лишай. Проявляється також у висипанні та запаленні нервів в області боків.

Запалення ниркових мисок (пієлонефрит). Крім болю в боці буває також біль при сечовипусканні й часті позиви.

Камені в нирках. Якщо камені перемістилися з ниркової лоханки в сечоводи, то це викликає больові спазми. Може супроводжуватися нудотою і блювотою.

Проблеми з травленням. Якщо в кишківнику накопичується газ, то виникає метеоризм, а це часто провокує біль у боці.

Напруга м'язів. Хвороблива напруга в м'язах попереку виникає при односторонньому стресі або тривалому сидінні на жорсткому.

Якщо будь-який біль у боці супроводжується підвищенням температури, лихоманкою, крові в сечі або сенсорними порушеннями, то до лікаря потрібно негайно.