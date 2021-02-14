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Біль у боці: які симптоми повинні насторожити

Новость на русском → Неділя 14 лютого 2021 16:06
Біль у боці: які симптоми повинні насторожити Лікарі назвали найбільш небезпечні симптоми болю в боці (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Біль у боці буває практично у кожної людини. Невдалий рух або перенапруження, втома і безліч інших факторів. Але біль у боці може сигналізувати про небезпечні захворювання і, якщо він повторюється часто – треба бігти до лікаря.

Як пояснили фахівці, правильна постановка діагнозу залежить від того, в якому саме боці болить – правому або лівому. Про те, на що треба обов'язково звернути увагу, розповіли на MedikForum.

Біль в лівому боці

Там знаходиться ліва нирка і наднирники, селезінка і частина кишківника. Однобічний біль зліва може вказувати на захворювання саме цих органів.

Біль у правому боці

З цієї сторони знаходиться права нирка, сечовивідні шляхи, печінку, жовчний міхур, підшлункова залоза – такий біль вказує на проблеми саме в цих органах.

Біль у боці з обох сторін

Зазвичай такий біль виникає в тому випадку, якщо обидві нирки вражені основним захворюванням. Також такий біль може сигналізувати про проблеми з міжхребетним диском.

Основні причини болю в боці

  • Проблеми з внутрішніми органами
  • Защемлення або напруга нерва
  • Грижа міжхребцевого диска (віддає в боки, може віддавати в руку або ногу, викликати оніміння і навіть параліч)
  • Запалення підшлункової залози, панкреатит. Проявляється гострим болем у верхній частині черева і може віддавати в боки. Додаткові симптоми: нудота, блювання, гази, жар.
  • Кіста яєчників (Під час менопаузи можуть з'являтися освіти на яєчниках з рідиною. Коли вони лопаються – це викликає біль).
  • Запалення жовчного міхура. Сигналізує тупим і гнітючим болем у боці, можуть бути кольки. Якщо є жар й запаморочення – негайно до лікаря.
  • Оперізувальний лишай. Проявляється також у висипанні та запаленні нервів в області боків.
  • Запалення ниркових мисок (пієлонефрит). Крім болю в боці буває також біль при сечовипусканні й часті позиви.
  • Камені в нирках. Якщо камені перемістилися з ниркової лоханки в сечоводи, то це викликає больові спазми. Може супроводжуватися нудотою і блювотою.
  • Проблеми з травленням. Якщо в кишківнику накопичується газ, то виникає метеоризм, а це часто провокує біль у боці.
  • Напруга м'язів. Хвороблива напруга в м'язах попереку виникає при односторонньому стресі або тривалому сидінні на жорсткому.

Якщо будь-який біль у боці супроводжується підвищенням температури, лихоманкою, крові в сечі або сенсорними порушеннями, то до лікаря потрібно негайно.

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