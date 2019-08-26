Богдан проміняв марш Зеленського на весілля в Сен-Тропе: з'явилося відео

У День Незалежності 2019 Богдан залишив Україну (фото: РБК-Україна)

Андрій Богдан та київський бізнесмен Андрій Вавриш "прогуляли" День Незалежності на весіллі друга

День Незалежності 2019 пройшов для глави Офісу президента Андрія Богдана досить приємно. Чиновник в компанії відомого київського забудовника Андрія Вавриша протягом трьох днів святкували весілля Андрія Довбенка, якого називають "смотрящим" за Мін'юстом. Присутність Богдана на торжестві, що проходило у Франції, зафіксували журналісти телепрограми "Наші гроші".

Як повідомляється, весілля святкували в Сен-Тропе на півдні Франції. Богдан прибув на весілля 22 серпня, коли молодята влаштовували так зване пре-паті. Третій день святкування припав на День Незалежності. В той час, як президент Володимир Зеленський приймав офіційні делегації і був присутній на параді в центрі міста, керівник його Офісу відпочивав на приватній яхті.

Богдан залишив Україну перед Днем Незалежності (фото: bihus.info)

Варто відзначити, що згідно з даними журналістів, Андрій Довбенко впливає на кадрові призначення і "вирішення питань", зокрема з державними реєстраторами, у виконавчій службі і з продажем арештованого майна.

Обраницею Довбенка стала юристка Ганна Огренчук. Кілька тижнів тому вона була призначена в комісію з питань правової реформи, куди увійшов ряд наближених до Андрія Богдана людей. Склад комісії затверджено указом Зеленського, а за його формування, судячи по документу, відповідав Богдан.

В День Незалежності 2019 Богдан не був в Україні (фото: bihus.info)

Також додамо, що Андрій Вавриш раніше представив проект перенесення Офісу президента "Український дім". І він також був присутній на урочистостях.

Богдан у Сен-Тропе на весіллі друга

Нагадаємо, в розслідуванні журналістів програми "Схеми" повідомлялося, що 13 березня Богдан ймовірно, таємно зустрічався з головою Конституційного суду Станіславом Шевчуком. Зазначалося, що про зустріч свідчать дані журналу відвідувань КС.