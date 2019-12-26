Померла талановита українська піаністка

У Львові померла талановита піаністка (фото: torange.biz)

Знаменитій піаністці Етеллі Чуприк було всього 55 років

У Львові на 56-му році життя померла знаменита українська піаністка Етелла Чуприк. Про це повідомили на сторінці Львівського органного залу.

Етелла Чуприк гастролювала з симфонічними оркестрами в Європі і виступала з такими відомими диригентами як Джансут Кахідзе, Федір Глущенко, Володимир Сіренко, Єжи Сальваровский, Богуслав Мадей, Владімір Понькін, Роберт Кенинг та інші. В її репертуарі понад 300 сольних творів і понад двадцять концертів для фортепіано з оркестром. Записала 13 компакт-дисків.

"Етелла Чуприк – неймовірна піаністка, вона не розлучалася з роялем з самого дитинства, грала повністю весь репертуар Баха, всі фортепіанні сонати Моцарта і Бетховена. Записала 13 компакт-дисків. Була доцентом Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка", - сказано в повідомленні.

Етелла Чуприк (Фото: facebook.com/ethella chupryk1)

Етелла Чуприк народилася 20 червня 1964 року в місті Виноградово Закарпатської області. Грати на фортепіано почала рано – в три роки, у п'ять років вже виступила зі своїм першим концертом з творів Шуберта і Шопена.

Закінчила музичне училище і вступила до Львівської консерваторії імені Лисенка. У 1988 році на конкурсі імені Лисенка отримала першу премію. Була лауреатом багатьох музичних конкурсів і стипендіатом Асоціації Ріхарда Вагнера в Байройті. У 1994 році отримала звання Заслуженої артистки України, в 2016 - звання Народної артистки України.

Бенефіс Етеллы Чуприк відбувся у Львівській філармонії 19 червня 2019 року, а 14 грудня вона дала свій останній концерт.

Етелла Чуприк - Hammerklavier