"Бог показал мне край ада": женщина после клинической смерти вернулась с посланием для всех

Люди, пережившие клиническую смерть, очень часто рассказывают, что им удалось увидеть что-то особенное. И Шарлотта Холмс - не исключение. Женщина находилась в состоянии клинической смерти 11 минут, и то, что она увидела, заставило ее поделиться этим со всем миром.

Что увидела женщина в состоянии клинической смерти и почему об этом должны знать все, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Жительница штата Канзас в США Шарлотта Холмс рассказала, что у нее было путешествие длиной в 11 минут - в рай, где она получила опыт без страха и только чистой радости. Ее там встретили молодые и здоровые версии умерших членов семьи, а еще и исторические святые. А еще ей пришлось побывать в аду.

Путешествие на ту сторону у 68-летней Шарлотты началось во время обычного обследования сердца у кардиолога. Но вдруг ее артериальное давление поднялось до отметок 234/134 и врачи предупредили, что либо ее ждет повторный инсульт, либо она вот-вот перенесет сердечный приступ.

В этот момент женщина просто отключилась и как она объясняет, началось ее удивительное путешествие, включавшее экскурсию в рай, а затем - в ад. Она уверена, что это путешествие организовал сам Бог. Чтобы потом она передала важное послание всем живым.

В то время врачи объявили клиническую смерть Шарлотты и ее сердце остановилось на почти две полные медицинские минуты, обычно используемые для определения смерти. За всем этим наблюдал муж Шарлотты - Дэнни.

"Сразу же они начали вызывать помощь, и все начали врываться внутрь. Они начали оказывать ей помощь, и я думал: "Смогу ли я вообще забрать ее домой?" - поделился он.

Он добавил, что история его жены носит сверхъестественный характер, потому что был шокирован тем, как она описывала вещи, недоступные для восприятия, которые она наблюдала в реальном времени. В это время он понял, что она побывала не в этом мире.

По словам Шарлотты, ее опыт начался как классический "вне телесный". Она была над своим телом, видела, как ей делают массаж сердца, видела медсестер, чувствовала запах прекраснейших цветов. А потом услышала музыку.

"Когда я открыла глаза, я знала, где я. Я знала, что я в раю. Я увидела свою маму, папу, сестру и других родственников. Я увидела святых. Они не выглядели старыми или больными. Никто из них не носил очки. За моей мамой и папой был свет, настолько яркий, что я не могла на него смотреть. Это был мой Небесный Отец", - рассказала Шарлотта.

После короткой встречи с ребенком, которого она потеряла на 5 месяце беременности, женщина вспомнила, что Бог отвел ее на более темный, но тоже освещенный путь. А дальше он, по словам Шарлотты, показал ей край ада.

"Я заглянула вниз и почувствовала ужасный запах гниющего мяса. И услышала крики. После красоты рая контраст с адом был почти невыносимым", - вспомнила она.

Бог хотел показать ей ужасы, которые ожидает тех, кто живет вне морали.

Он сказал: "Я показываю тебе это, чтобы сказать, если кто-то не изменит свои пути, он останется здесь". Я слышала, как мой Отец сказал: "У тебя есть время вернуться и поделиться", - рассказала Шарлотта.

И в этот момент она снова очутилась в больничной палате. В больнице ее продержали несколько дней, пока она восстановилась, а затем выписали домой.

Стоит отметить, что Шарлотта не единственная, кто испытал интересное путешествие во время клинической смерти. Исследователи из Университетской больницы Льежа в Бельгии изучили 19 подобных случаев и все, кто пережил клиническую смерть, в дальнейшем испытывали большую склонность к диссоциативным симптомам.

Среди них были чувство отстраненности от себя, отсутствие боли, неуверенность в своей идентичности, повышение духовного и личного благосостояния.

Шарлотта Холмс делилась своей историей до последних дней жизни - 28 ноября 2023 года. Она утверждала, что ее опыт был гораздо более трансформирующим, чем у других.

"Людям нужна надежда. Они хотят знать, что на самом деле есть что-то за пределами этого мира. Они хотят знать, что все хорошо. Я имела привилегию привести людей ко Христу, как он меня просил. Вся власть, которая была у него, была дана нам. Это более реально, чем вы можете себе представить. Я могу посмотреть вам в глаза, и с уверенностью сказать: "Рай существует", - сказала она.