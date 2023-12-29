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"Бог накажет тебя за кровавые слезы народов". Историк поделился текстом пророчества о распаде России

Что написано в пророчестве о распаде России (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Пророчеств о распаде России существует много, одним из самых авторитетных считают предсказания из сборника царицы Савской Михальды. Книгу впервые опубликовали более 100 лет назад и она сразу приобрела большую популярность.

Что написано в пророчестве о распаде России, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео историка Александра Алферова в YouTube.

Что говорит пророчество

"Пророчество о распаде России было опубликовано еще более 100 лет назад в маленьком сборнике пророчеств царицы Савской Михальды, которая была тогда очень популярна", - говорит историк.

Он делится текстом пророчества:

"Один благочестивый пустынник предвещает так о будничности России - несчастная страна, над которой уже давно тяготеют иго неволи и темноты. Бог накажет тебя за кровавые слезы всех народов, которые ты погубила. Упадет престол царей, а палачи уже не будут издеваться над бедным народом

Тысячи несчастных изгнанников вернутся из Сибири в родную страну. Россия, ты упадешь "нечаянно", на науку другим государствам".

"Распад России - это то, чего так сильно боится Путин и всегда об этом говорит. А мы - это ждем", - добавляет Алферов.

Сборник с пророчествами царицы Савской Михальды (фото: vilne.org.ua)

Добавим, что в первой половине ХХ века в Галичине очень популярной стала книга с пророчествами "арабской царицы Михальды, которая также называется Сабой". Этот сборник стал культовым.

Книга с предвидениями впервые вышла в Польше в 1916 году. До Второй мировой ее переиздавали много раз, даже сейчас она доступна в продаже.

Отметим, что некоторые считают, что пророчества царицы Савской Михальды были сделаны еще в 875 году до рождения Христа, но тогда России еще не существовало.

 

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