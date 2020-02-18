Бойовики пішли в наступ на Донбасі: з'явилося відео кривавого бою

На Донбасі в районі Золотого 18 лютого збройні формування РФ розпочали масштабний наступ, намагаючись прорвати лінію розмежування. У мережі з'явилось відео обстрілу з заборонених мінометів калібру 120 міліметрів.

Криваві бої поблизу населених пунктів Новотошковське, Оріхове, Кримське, Хутір Вільний почалися о 5 ранку у вівторок, 18 лютого. Станом на 10:30, згідно з повідомленням Володимира Зеленського, бої завершилися.

У мережі неофіційно повідомляють, що проросійським бойовикам вдалося захопити два опорні пункти. Вони вели масований обстріл квадратами, є попадання в житловий масив. Також повідомляється про чотирьох загиблих і п'ятьох поранених. Кілька українських бійців потрапили в полон.

Офіційно вже підтвердили прорив терористів через лінію розмежування в районі Оріхове, а також загибель одного бійця.



На відео нижче обстріл позицій ЗСУ проросійськими бойовиками. Окупанти ведуть обстріл по нашим захисникам із забороненого Мінськими угодами озброєння. Ворог застосовує міномети калібру 120 мм.

Бойовики обстрілюють позиції ЗСУ неподалік Золотого (відео: YouTube)

Зазначимо, що президент негайно скликав засідання Ради національної безпеки і оборони України за участі секретаря РНБО, керівництва Генерального штабу ЗСУ, Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України. Брифінг для преси за підсумками засідання призначено на 12:00.