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Бойовики "ЛНР" проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могили

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Донбас, Неділя 16 травня 2021 17:26
Бойовики "ЛНР" проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могили Бойовики "ЛНР" розгромили кладовище військовою технікою (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальськ-Алчевськ|ЛНР|LPR|)
Автор: Styler

У тимчасово непідконтрольному українській владі Перевальську військова техніка бойовиків "ЛНР" проїхала по місцевому кладовищу. Після них залишилися розбиті пам'ятники і могили.

Про це розповіли місцеві жителі у "ВКонтакте" в групі "Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR".

"Можна анонімно такі речі виставити? Кладовище на 5-й шахті. Військові знову проїхалися по кладовищу", - йдеться в повідомленні.

Бойовики &quot;ЛНР&quot; проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могилиБойовики &quot;ЛНР&quot; проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могили

Бойовики "ЛНР" розгромили кладовище військовою технікою (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

За словами місцевих жителів, на кладовищі з дороги "злетів" танк, і проїхався по могилах. Люди також опублікували фотографії з місця інциденту.

Бойовики &quot;ЛНР&quot; проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могилиБойовики &quot;ЛНР&quot; проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могили

Бойовики "ЛНР" розгромили кладовище військовою технікою (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

У мережі кажуть, що подібне на цьому кладовищі відбувається вже не вперше. Минулого року розбили менше могил. Жителі зверталися до місцевої "влади", але результатів це не дало. Ніхто не покарали, і збиток людям так і не відшкодували.

Бойовики &quot;ЛНР&quot; проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могилиБойовики &quot;ЛНР&quot; проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могили

Бойовики " ЛНР " розгромили кладовище військовою технікою (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

"Хто тепер людям відшкодує збитки, скотиняки? Вже зробили для них окрему смугу на пятовському горбі, так вони як хе*ачили по дорозі, так і хе*ачать. Я вчора особисто бачила з якою швидкістю вони пронеслися по 5 шахті, для них законів і перешкод немає, і як вони пишуть, що була несправність, то така техніка вже не повинна була їхати своїм ходом, а їхати на тралі", - обурилася місцева мешканка Юлія.

Бойовики &quot;ЛНР&quot; проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могили

Бойовики "ЛНР" розгромили кладовище військовою технікою (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

Ось як цю ситуацію прокоментували інші користувачі мережі.

  • Шкода людей чиї могили постраждали, це тепер влетить їм в копієчку з нашими цінами;
  • Алкаші і нарики;
  • Без спиртного не обійшлося, напевно;
  • Тільки тварюка могла таке зробити і мовчки сидіти. Якщо вийшло таке, можна знайти рідних і допомогти у відновленні пам'ятників, тоді б не було людського гніву.

Нагадаємо, на Донбасі спіймали диверсанта - співробітника "міліції ДНР".

Раніше на Донбасі загинув новобранець ЗСУ. У нього вдома залишилося двоє маленьких дітей.

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