Бойовики "ЛНР" проїхали танком по кладовищу: залишили зруйновані могили

У тимчасово непідконтрольному українській владі Перевальську військова техніка бойовиків "ЛНР" проїхала по місцевому кладовищу. Після них залишилися розбиті пам'ятники і могили.

Про це розповіли місцеві жителі у "ВКонтакте" в групі "Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR".

"Можна анонімно такі речі виставити? Кладовище на 5-й шахті. Військові знову проїхалися по кладовищу", - йдеться в повідомленні.

Бойовики "ЛНР" розгромили кладовище військовою технікою (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

За словами місцевих жителів, на кладовищі з дороги "злетів" танк, і проїхався по могилах. Люди також опублікували фотографії з місця інциденту.

Бойовики "ЛНР" розгромили кладовище військовою технікою (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

У мережі кажуть, що подібне на цьому кладовищі відбувається вже не вперше. Минулого року розбили менше могил. Жителі зверталися до місцевої "влади", але результатів це не дало. Ніхто не покарали, і збиток людям так і не відшкодували.

Бойовики " ЛНР " розгромили кладовище військовою технікою (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

"Хто тепер людям відшкодує збитки, скотиняки? Вже зробили для них окрему смугу на пятовському горбі, так вони як хе*ачили по дорозі, так і хе*ачать. Я вчора особисто бачила з якою швидкістю вони пронеслися по 5 шахті, для них законів і перешкод немає, і як вони пишуть, що була несправність, то така техніка вже не повинна була їхати своїм ходом, а їхати на тралі", - обурилася місцева мешканка Юлія.

Бойовики "ЛНР" розгромили кладовище військовою технікою (фото: vk.com/Информационный Центр Перевальск-АлчевскЛНРLPR)

Ось як цю ситуацію прокоментували інші користувачі мережі.