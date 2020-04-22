Бойовики на Донбасі продовжують обстрілювати ВСУ: з'явилося моторошне відео

Українські військові на Донбасі продовжують захищати нашу країну від бойовиків. Навіть під час карантину через коронавірус терористи не припиняють атаки на наших бійців. Так, на відео в мережі показали наслідки ворожих нападів на Донбасі. У відеоролику показано воронки, посічені дерева і осколки снарядів. Ролик з'явився на сторінці фонду "Повернися живим" в Facebook.

Українські захисники розповіли, що тільки за один ранок російські окупанти випустили по позиціях поблизу Павлополя понад 40 мін.

"На сьомому році війни ми не віримо в те, що окупанти будуть дотримуватися будь-яких домовленостей. Ми віримо в силу і міць української армії", - сказано в повідомленні на сторінці.

Українські військові продовжують захищати Україну на Донбасі (Facebook)

Варто відзначити, що останнім часом бойовики почали влаштовувати провокації частіше, вони ведуть обстріл навіть під час приїзду журналістів на передову.

Як ми раніше писали, у чотирьох військовослужбовців Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова підтвердили зараження коронавірусом.