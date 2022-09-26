Боец ВСУ из Британии рассказал о пережитых пытках в плену у оккупантов (видео, фото)

Мистер Хардинг был в числе 10 иностранцев, которых доставили из плена в Саудовскую Аравию на прошлой неделе, а потом - в свои страны. Так, были освобождены пять британских граждан, один марокканец, один швед, один хорват и два американца.

Джон служил в "Азове" с 2018 года, был боевым медиком. Он - один из защитников Мариуполя.

После попадания в плен российская сторона передала его вместе с другими иностранцами - украинскими военнослужащими - к "ДНРовцам", которые хотели устроить им смертную казнь, для чего анонсировали "суд" и оглашение соответствующего "приговора".

Но благодаря состоявшемуся 21 сентября обмену Хардинга с другими иностранцам удалось спасти от смерти.

Джон Хардинг (слева) с другими военнопленными Шоном Пиннером и Эйденом Эслином в самолете после их освобождения (фото: скриншот с видео)

Джон сейчас в интервью рассказал, что после попадания во вражеский плен после выхода из завода "Азовсталь" в Мариуполе его первоначально доставили в лагерь для военнопленных примерно на 4 дня, затем перевезли в следственный изолятор в Донецк, где "ДНРовцы" его жестоко избивали и подвергали пыткам в течение нескольких дней, в результате чего британец получил перелом грудины, повреждение копчика, сломанные ребра и неврологическое повреждение руки.

По словам Хардинга, охранники в этом изоляторе его использовали в качестве "боксерской груши". Иностранец сказал, что те избивали его 5-6 раз "ради забавы".

Его продержали в изоляторе около 9 дней в маленькой камере размером 4 на 2 метра, затем доставили в местную "прокуратуру" для допроса.

"И я тоже ездил в "прокуратуру", может быть, 5 или 6 раз, то есть меня били по дороге туда и били по дороге обратно", - добавил британец.

Джон Хардинг в плену у оккупантов на "суде" у "ДНРовцев" в Донецке (фото: AP)

Джон также рассказал, что на него надели наручники, руки за спиной и повалили на пол, потом по крайней мере четверо охранников били его ногами в грудь, ребра, почки и в лицо.

"Один мужчина встал мне на бедра и прыгал на мне вверх и вниз... Я думаю, что я очень раздражал охранников, потому что я обычно не кричу, когда меня бьют, и я думаю, что это их раздражало", - вспоминает он.

Также Хардинг признался, что был готов к худшему и несколько раз всерьез опасался, что его так просто убьют.

"У меня было предчувствие… если бы они запинали тебя до смерти, им было бы все равно. Не раз я думал, что хочу просто покончить с этим. Я думал, что все идет к этому. Делая это слишком длинным", - говорит он.

Джон Хардинг на "судебном заседании" в Донецке (фото: news.sky.com)

Также Джон рассказал, что ему давали "очень мало еды и воды" и не разрешали никаких прогулок на свежем воздухе.

После примерно девяти дней в изоляторе Хардинга перевели в здание тюрьмы, где он оставался несколько месяцев до своего освобождения. Британец уточнил, что обращение в тюрьме было не таким плохим, как то, с которым он столкнулся в следственном изоляторе у "МГБистов".

Видео: британец Джон Хардинг рассказал о пережитом в плену у оккупантов и пытках в изоляторе в Донецке