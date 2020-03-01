Боєць ЗСУ загинув на Донбасі в перший день весни: ім'я героя

Військовий ЗСУ Ігор Гавриляк віддав своє життя, захищаючи територію України. Боєць був контрактником і служив в 72-й бригаді імені Чорних запорожців. Він народився в 1986 році і проживав у Львівській області.

Ігор загинув 1 березня в районі Попасній Луганської області. Без сина залишилися батьки бійця - Василь і Оксана. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що командування операції Об'єднаних сил поки не повідомило про бойові втрати. Станом на 12:00 на Донбасі була зафіксована провокація з боку бойовиків в районі села Піски.

Терористи 20 хвилин вели обстріл позицій українських бійців з міномета 82-го калібру. Крім того, бойовики випустили по нашим хлопцям десять гранат з гранатомета. Українські захисники змусили їх припинити обстріл.

Користувачі мережі також прокоментували втрату.

Приносимо співчуття родинам!!! Царства небесного всім загиблим хлопцям, вічна пам'ять!!! Нехай земля їм буде пухом!!! Слава Україні!!!

Вічна пам'ять Герою. Слава Україні!

Вічна пам'ять Герою.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що на Донеччині загинув 46-річний військовослужбовець Володимир "Фед" Федченко, у якого залишилася дружина і четверо дітей. Життя бійця обірвала куля снайпера в зоні проведення ООС в Луганській області.