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Боєць ЗСУ загинув на Донбасі в перший день весни: ім'я героя

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На Донеччині загинув український військовий Ігор Гавриляк

Військовий ЗСУ Ігор Гавриляк віддав своє життя, захищаючи територію України. Боєць був контрактником і служив в 72-й бригаді імені Чорних запорожців. Він народився в 1986 році і проживав у Львівській області.

Ігор загинув 1 березня в районі Попасній Луганської області. Без сина залишилися батьки бійця - Василь і Оксана. Про це повідомив голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький на своїй сторінці в Facebook.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що командування операції Об'єднаних сил поки не повідомило про бойові втрати. Станом на 12:00 на Донбасі була зафіксована провокація з боку бойовиків в районі села Піски.

Терористи 20 хвилин вели обстріл позицій українських бійців з міномета 82-го калібру. Крім того, бойовики випустили по нашим хлопцям десять гранат з гранатомета. Українські захисники змусили їх припинити обстріл.

Користувачі мережі також прокоментували втрату.

  • Приносимо співчуття родинам!!! Царства небесного всім загиблим хлопцям, вічна пам'ять!!! Нехай земля їм буде пухом!!! Слава Україні!!!
  • Вічна пам'ять Герою. Слава Україні!
  • Вічна пам'ять Герою.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що на Донеччині загинув 46-річний військовослужбовець Володимир "Фед" Федченко, у якого залишилася дружина і четверо дітей. Життя бійця обірвала куля снайпера в зоні проведення ООС в Луганській області.

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