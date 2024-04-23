Боец "Азова" "Фрост" о пребывании в плену: россияне издеваются каждый день

По словам военнослужащего, сложнее всего при возвращении на службу после плена было преодолеть страх снова оказаться в плену.

"Если тогда (в мае 2022 года, - ред.) мы казались по приказу, были какие-то договоренности. А что произошло бы, если бы так в бою попасть? Даже не представляю. Для меня была такая паранойя", - сказал он.

Также, как рассказал "Фрост", когда он вернулся из плена, продолжались бои за Бахмут. Ему очень хотелось принять участие в этой кампании, однако военный понимал, что он был в ужасной физической форме.

"Я тогда за день проходил какие-то там 3 тысячи шагов и для меня это был марафон, я просто валился с ног. Я понимал, что от меня там толку не будет", - сказал "Фрост".

Военнослужащий рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время реабилитации после плена.

"У меня полностью атрофированные мышцы были. Я весил 68 килограммов, при том что мой нормальный вес 95-96 кг. Я даже в росте уменьшился на 3 см. Поскольку я был очень худой, то за короткий промежуток времени набрал вес. Есть такая штука, как гиперкомпенсация. Все, что ты ешь, организм "распихивает" в жиры, потому что думает, что ты снова будешь голодать. Буквально через месяц я набрал 30 кг. Это было очень тяжело. Если я, даже будучи в плену, мог раз 20 подтянуться, то когда я набрал тридцатку, я не мог сделать ни одно подтягивание. Трудно было абсолютно все - ходить, стоять, отжиматься или приседания делать. Потом я уже старался как можно больше в день ходить шагов", - рассказал он.

В плену новость о "приговоре суда ДНР" "Фрост" принял спокойно. Он отметил, что это не вызывало каких-то особых эмоций, потому что россияне постоянно говорили много лжи пленным о ситуации на фронте и событиях в Украине. Поэтому он и не поверил, что оккупанты решат исполнить "смертный приговор".

"Мне слабо верилось. Зачем было так раскручивать мою историю? Если бы они хотели меня казнить, они бы просто сделали это. Все, что они рассказывали, я старался им не верить", - сказал военный.

Он также отметил, что россияне издеваются над украинскими пленными, особенно когда оккупанты терпят какие-то важные потери или поражения на фронте. Также "Фрост" считает нецелесообразным просьбу не говорить о пленных публично, потому что это якобы повредит им.

"Что бы мы ни рассказывали, им плохо в любом случае. Над ними издеваются каждый день, независимо от того, кто что сказал", - подчеркнул "Фрост".

Гость новой программы Константина и Влады Либеровых - Николай "Фрост" Кущ. В свои 25 лет у Николая за спиной большой опыт службы в армии, он защищает Украину с 18 лет.

Воевал на Донбассе во время АТО/ООС, а после начала полномасштабного вторжения РФ в составе полка "Азов" участвовал в обороне Мариуполя. Прошел через российский плен, был приговорен к смертной казни так называемым "судом ДНР". "Фрост" был одним из военных, обменявшихся на Виктора Медведчука. Сейчас Николай вернулся в строй и продолжает защищать Украину.

Напомним, в сентябре 2022 года Украина передала России бывшего нардепа и одного из лидеров "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.