Бобові допоможуть запобігти смертельно небезпечній хворобі

Дієтологи розповіли, що вживання в їжу бобових культур може запобігти ракові захворювання. Лікар-кардіолог Олександр М'ясників дуже рекомендує при відсутності індивідуальних протипоказань включати в раціон бобові. Зазначимо, що до бобових належать горох, сочевиця, нут та інші культури.

На думку медика, людина може все життя харчуватися тільки бобовим, завдяки їх харчової цінності.

"Цінність бобових настільки висока, що людина може роками харчуватися тільки ними. Зміст рослинного білка в бобових величезна, також до їх складу входять поліненасичені жири, на користь яких вони поступаються тільки рибі", — повідомив виданню лікар Change.ua.

Не можемо не згадати, що бобові мають протираковими властивостями, цей ефект пов'язаний з високим вмістом клітковини. Вживання великих обсягів клітковини знижує ризик раку товстого кишечника.

Крім цього, клітковина зменшує ймовірність інсульту та інфаркту у курців і алкоголіків, — причому, дуже суттєво, до 50%.

Найбільше користі з бобових приносить зелена стручкова квасоля. У ній, як і в брокколі дуже багато мікроелементів.

"За змістом корисних жирів, білків, флавоноїдів і антиоксидантів стручкова квасоля не поступається і навіть перевершує такі популярні здорові продукти, як червоне вино, темний шоколад, кава і чай", — поділився Олександр М'ясников.

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