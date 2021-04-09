Страви з сирого м'яса дуже небезпечні: лікарі перерахували всі захворювання

За словами лікарів, найнебезпечнішою стравою є тартар – він навіть небезпечніше цілого стейку з кров'ю. Ймовірність отримати зараження зростає, якщо фарш зроблений з різних сортів м'яса. Також небезпеку несуть метта і карпачо.

Якщо тварина була заражена паразитами, то будь-яке м'ясо без термічної обробки може стати рознощиком хвороб. Найчастіше в такому м'ясі зустрічаються паразити – личинки трихінел. Найлегша проблема, яку можна отримати від вживання сирого м'яса – розлад кишечника.

Також є ризик зараження лістеріозом і гепатитом E – ці хвороби особливо небезпечні для вагітних.

"При вживанні сирого м'яса можливі ризики розвитку гострої діареї. Така ситуація виникає у випадку недотримання санітарних правил при приготуванні страв або зараженні вихідної сировини. Якщо ви їли яловиче м'ясо або фарш, то збудником діареї, яка здатна проявитися протягом 24-72 годин, може бути токсинопродукуюча Е.coli", - розповіла лікар-терапевт Ольга Галєева.

Вона попередила, що джерелом зараження може бути м'ясо, яке ви пробуєте в незнайомому місці та не знаєте технологію приготування.

"Особливо будьте обережні під час подорожей – краще віддавати перевагу стравам, які пройшли термічну обробку. І вибирайте ресторани, де дотримуються стандартів", - порадила спеціаліст.

Якщо ж виникла діарея після вживання сирого м'яса, не намагайтеся усунути її протидіарейними препаратами. Краще за все пити воду (з додаванням солі та цукру) для корекції електролітних порушень та запобігання зневоднення.

Якщо стан погіршується – потрібно звернутися за кваліфікованою медичною допомогою і докладно розповісти про симптоми та причини захворювання.