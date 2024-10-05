Яблочная диета всего 5 дней поможет вам сбросить 5 кг

В разгар сезона яблок диета на основе этих фруктов - отличный способ почувствовать себя легче и похудеть. Съедая несколько кусочков в день и ограничивая другие продукты, можно очистить организм и улучшить пищеварение, а также подготовиться к другому режиму питания.
Как похудеть на яблочной диете, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.
Употребление яблок помогает похудеть, поскольку они низкокалорийны и сытны. Один фрукт среднего размера содержит всего 69 ккал в 150 г (а порция 100 г обеспечивает примерно 45 ккал). Водорастворимая клетчатка, которую они содержат, помогает снизить уровень сахара в крови после употребления фруктов, а также поддерживает пищеварение.
Несмотря на то, что яблоки сладкие, они могут являться важным элементом разгрузочной диеты. Также их часто используют для проведения коротких монодиет. Затем в течение 1-3 дней едят только яблоки, но такое меню подходит только людям с правильной регуляцией глюкозы в крови и на короткое время.
Следует остановить свой выбор на яблочной диете, включающей и другие продукты, если курс лечения продлится 5-7 дней. В противном случае это приведет к нарушению обмена веществ и приведет к дефициту питания.
Если вы хотите похудеть с помощью яблок на более продолжительный период времени, обычно вы можете есть 2-3 фрукта в день вместе с легкими блюдами. Яблочную диету можно использовать в качестве короткого курса лечения, чтобы очистить организм, улучшить пищеварение, уменьшить объем желудка (а значит, и аппетит), а также познакомить с легким, сбалансированным питанием.
Похудение с помощью яблок позволяет быстро сбросить несколько килограммов и сантиметров вокруг талии, но помните, что это, в основном, связано с выведением воды из организма.
Однако, если такое лечение является вступлением в низкокалорийную диету, можно сохранить и продлить потерю веса.
Эффект от яблочной диеты обнадеживающий. В то время как 3-дневное меню позволяет почувствовать себя легче на 1-2 кг, рекомендуемое 5-дневное меню позволяет сбросить до 3-4 кг (больше, если у вас значительный избыточный вес).
Важные правила яблочной диеты
В течение всего периода яблочной диеты вы должны выпивать не менее 2 литров воды в день, возможно другие напитки, такие как травяные и фруктовые чаи, зеленый чай или слабый настой другого вида чая.
После окончания диеты хорошо сохранить привычку есть яблоки каждый день, хотя достаточно только одного яблока в день – в меню должны присутствовать и другие продукты (в том числе и другие фрукты), которые обеспечат полный набор полезных веществ.
1 день яблочной диеты
2 день яблочной диеты
3 день яблочной диеты
4 день яблочной диеты
5 день яблочной диеты
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