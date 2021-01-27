Блогерка Di.rubens знову влипла в скандал: подякувала українофобу за підтримку

Скандальна блогерка з ніком Di.rubens після хвилі критики в мережі через відео з розповіддю про "любов до Росії" і, згодом, "наїздом" на офіцера ЗСУ, якого дівчина назвала "людиною, яка воює з мирним населенням", знову викликала невдоволення в інтернеті.

Цього разу Таїсія "відзначилася" через свої слова подяки росіянину за його підтримку і різку критику на адресу українців. На такий "обмін люб'язностями" звернув увагу ветеран війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром) у своєму Facebook.

Також колишній військовий опублікував відповідний скан із листуванням в Instagram блогерки.

Так, в коментарях до посту Таїсії, в якому дівчина викладала свою версію скандальної історії, один з її підписників розкритикував українців.

"Все що можуть ці "європеїзовані люди" так це кричати Слава Україні та смерть москалям! Не бійся ні чого, до кінця з тобою! Поставимо цих "розумників" на місце!" - написав росіянин з ніком alecperov2020, уродженець Казані, що проживає в Москві, у якого на аватарці зображений чоловік у військовій формі.

"Спасибі за те, що ви поруч!" - написала йому Di.rubens у відповідь.

Ветерана АТО така ситуація обурила.

"Суспільство щиро дивується, чому блогєрка, яка попала в скандал з дурнуватим опитуванням, так не любить українську армію. Всі чули тези від неї про те, як ЗСУ "убівают мірних житєлєй", про "фальсифікатора"-Штірліца і "кровь на руках Вооружонних Сіл України". Так от якщо прибрати емоції і розглянути цей організм поближче, то відповідь можна побачити на поверхні. Нелюбов до своєї армії компенсується любов'ю до армії Росії. Все просто", - йдеться у публікації.

Блогерка Di.rubens подякувала росіянину, який облаяв українців (фото: скрін facebook.com/grom.alex.grom)

Користувачі мережі поділяють обурення військового.

Кров з очей

Не раз чув про таку думку, що також підтримую, от якби була московська пропаганда про "правосеках та хлопчиків і монтажну піну" дійсністю, а не тільки пропагандою, то, думаю, був би порядок, і такі б істоти тисячу разів подумали б, перш ніж подібні речі засовувати. Інстинкт самозбереження працює найкраще за все інше...

Дивно, чому це "ніщо" тут проживає? Ну ось дива людина, подобається Росія, ну нехай шурує туди. Там і підписників більше буде і забере з собою таких же "ніщо" як сама

Ця блогерка - з діагнозом. Чесно. Дістали

Обличчя вже болить... сказати, що я в жасі вже... це вже просто нічого не сказати.

Раніше повідомлялося, що у київському виші працює педагог, який ненавидить Україну - вона виступає на каналах "ДНР" і росТБ.

Також ми писали про те, що студенти розповіли Styler правду про скандальну викладачку НПУ їм. Драгоманова і зазначили, що спочатку вона була проукраїнською, а потім "з'їхала з глузду".