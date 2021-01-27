Блогерка Di.rubens знову влипла в скандал: подякувала українофобу за підтримку

Скандальна блогерка з ніком Di.rubens після хвилі критики в мережі через відео з розповіддю про "любов до Росії" і, згодом, "наїздом" на офіцера ЗСУ, якого дівчина назвала "людиною, яка воює з мирним населенням", знову викликала невдоволення в інтернеті.
Цього разу Таїсія "відзначилася" через свої слова подяки росіянину за його підтримку і різку критику на адресу українців. На такий "обмін люб'язностями" звернув увагу ветеран війни на Донбасі Олександр Грамарчук (Гром) у своєму Facebook.
Також колишній військовий опублікував відповідний скан із листуванням в Instagram блогерки.
Так, в коментарях до посту Таїсії, в якому дівчина викладала свою версію скандальної історії, один з її підписників розкритикував українців.
"Все що можуть ці "європеїзовані люди" так це кричати Слава Україні та смерть москалям! Не бійся ні чого, до кінця з тобою! Поставимо цих "розумників" на місце!" - написав росіянин з ніком alecperov2020, уродженець Казані, що проживає в Москві, у якого на аватарці зображений чоловік у військовій формі.
"Спасибі за те, що ви поруч!" - написала йому Di.rubens у відповідь.
Ветерана АТО така ситуація обурила.
"Суспільство щиро дивується, чому блогєрка, яка попала в скандал з дурнуватим опитуванням, так не любить українську армію. Всі чули тези від неї про те, як ЗСУ "убівают мірних житєлєй", про "фальсифікатора"-Штірліца і "кровь на руках Вооружонних Сіл України". Так от якщо прибрати емоції і розглянути цей організм поближче, то відповідь можна побачити на поверхні. Нелюбов до своєї армії компенсується любов'ю до армії Росії. Все просто", - йдеться у публікації.
Блогерка Di.rubens подякувала росіянину, який облаяв українців (фото: скрін facebook.com/grom.alex.grom)
Користувачі мережі поділяють обурення військового.
Раніше повідомлялося, що у київському виші працює педагог, який ненавидить Україну - вона виступає на каналах "ДНР" і росТБ.
Також ми писали про те, що студенти розповіли Styler правду про скандальну викладачку НПУ їм. Драгоманова і зазначили, що спочатку вона була проукраїнською, а потім "з'їхала з глузду".