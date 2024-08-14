Блогерша сделала "натуральную" масу для лица из фекалий: врачи в шоке

Видео, опубликованное Деборой в своих соцсетях, вызвало шок - как у фанатов инфлюенсерки, так и у врачей. Дело в том, что женщина использовала собственные фекалии в качестве маски для лица.

Она утверждает, что такая маска - просто невероятная для лица и это может решить все проблемы ухода за кожей. Прижав прищепку для носа, чтобы избежать вони, она нанесла маску из фекалий себе на лицо и оставила на 10 минут.

Блогерша сделала маску для лица из собственных фекалий (кадр из видео)

Впоследствии она все смыла водой и принялась позировать на камеру с "сияющей" кожей.

"Я увидела исследование об этом и решила попробовать. Это может предотвратить старение. Это самая безумная вещь, которую я делала в своей жизни. Но это сработало для меня, и моя кожа перестала шелушиться", - сказала блогерша.

Видео вызвало немало удивленных и возмутительных комментариев, и многие назвали его "дьявольским" и "отвратительным". Посмотреть видео полностью можно по этой ссылке.

Категорически против такой маски и врачи. Дерматолог-консультант Софи Морен из клиники в Лондоне предупреждает, что последствия таких экспериментов могут быть очень плохими.

"Из всех трендов ухода за телом - это один из самых странных, которые я когда-либо встречала. Нет никакой научной пользы для вашей кожи в использовании фекалий в качестве маски для лица. На самом деле это может создать больше проблем, чем пользы", - говорит специалист.

Ученые подчеркивают, что человеческий кал обычно состоит на 75% из воды, но он также часто переполнен множеством бактерий и вирусов. На 1 грамм влажного стула приходится 100 миллиардов микробов.

Следовательно, размазывание кала на кожу у рта может увеличить риск пищевого отравления и инфекции. Это может раздражать кожу, вызывая красноту и дискомфорт.

"Использование собственных фекалий как чистящего лица или маски для лица крайне нежелательно из-за ряда проблем со здоровьем и гигиеной. В фекалиях содержится множество бактерий, вирусов и паразитов, включая кишечную палочку, сальмонеллу и гельминтов, которые могут вызвать", - объяснил пластический хирург-консультант Тунч Тиряки.

"При нанесении фекалий на лицо эти возбудители могут попасть в ваше тело из-за небольших порезов, ссадины или слизистой оболочки, что приведет к серьезным кожным инфекциям или системным заболеваниям. Фекалии также содержат отходы и токсины, которые организм выбросил. Эти вещества вредны и могут вызвать воспаление, раздражение и аллергические реакции на коже", - подчеркивает врач.