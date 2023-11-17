Блогерша Шаманская впервые призналась, что увеличила грудь: "Мама просила этого не делать"

Алина Шаманская увеличила грудь

Блогерша рассказала, что ее мама умерла от рака молочной железы, поэтому она просила дочь, чтобы та ничего не делала со своей грудью.

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

"Она мне говорила: не делай этого, пожалуйста, потому что у меня онкология груди. Моя мама умерла от рака. Но я увеличила грудь до 3 размера", - поделилась Алина.

Шаманская добавила, что решилась на такой шаг не из-за комплексов или мечты.

"Я тогда сотрудничала с пластическим хирургом, и он сказал, что сделает это. Это было по бартеру. Тогда у меня было какое-то настроение - я подумала, чего бы не сделать себе грудь. Я молода, живу эту жизнь всего один раз. Понимала, что грудь придаст мне привлекательности", - сказала она.

Алина Шаманская (фото: instagram.com/shamankaa)

К слову, звезда не раз признавалась, что ложилась под нож хирурга. Однако о груди, которую, как оказалось, сделала до рождения ребенка, она не рассказывала.

Так, Алина меняла форму носа и щек, делала уколы красоты и вставляла виниры.

Все это блогерша делала бесплатно - по бартеру.