Блогерша Пренткович выдала заявление о "Холостяке" и людях с инвалидностью: "Сделала бы аборт"

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Так, фолловеры поинтересовались у Пренткович, как ей новый сезон "Холостяка" и смогла бы она построить отношения с человеком с инвалидностью.

"Очень интересный вопрос. Мы даже вчера с друзьями это обсуждали. Здесь хочется быть честной в первую очередь перед собой! Потому что если просто стараться соответствовать социальным рамкам, то нужно сказать два "да", но...", - высказалась блогерша.

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Главный герой проекта, говорит Татьяна, нравится ей как человек из-за "классного чувства юмора, несокрушимости и жажды жизни".

Инфлюенсерка считает, что с ним можно было бы легко построить отношения, но только дружеские.

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Со своим избранником Андреем Гонковским, говорит блогерша, она осталась бы, если бы с ним "что-то случилось".

Впрочем, Пренткович не скрывает: строить романтические отношения с человеком, "который прикован к инвалидной коляске", она не станет.

Более того, если узнала бы на раннем сроке беременности о том, что ее ребенок будет иметь врожденные нарушения, сделала бы аборт.

"Знаю, можете сейчас осудить, но я честна перед собой и вами... Так же думаю о детях. Если бы мне на раннем сроке беременности сказали, что ребенок будет инвалидом, я бы сделала аборт... наверное. Но тут тоже все зависит, насколько эти недостатки совместимы с "нормальной" жизнью", - выдала Таня.

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Позже инфлюенсер объяснила, что "не такая смелая и не готова отдавать себя настолько другому человеку".

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