Блогерша-миллионница опозорилась на "Супермаме": хвасталась достатком и "впаривала" свой курс

Украинская блогерша Настя Скальницкая (Настя Талпа) нарвалась на хейт после выхода нового выпуска шоу "Супермама" с ее участием.
О чем идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Так, в новом выпуске "Супермамы" Скальницкая хвасталась своим состоянием, арендованным домом за 6 тысяч долларов (более 247 000 грн), а также рекламировала свои курсы флористики.
На них, говорит блогер, она учит, как приобрести обычный букет с рынка и продать его по двойной цене.
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Пользователи сети не оценили восхваление Анастасии своими доходами во время войны.
По словам звезды интернета, очень многое вырезали из того, что она рассказывала о курсах.
"Здесь я рассказывала, что из средств курса более 50% идет команде, и это не за месяц, а за полгода. Курс по Instagram был один раз за год и там тоже больше половины ушло на зп команде + налоги. Относительно налоговой, реклама получается +- столько. Сейчас бывает и меньше. Идет все на ФОП, + у меня есть продюсер и его ФОП", - высказалась Настя.
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Также она добавила, что в подобных проектах никогда не бывает "идеальных героинь".
Что касается заработков, Анастасия говорит, что 80 процентов ее дохода идет на развитие, и денег в сейфах она не имеет. Все они в активах.
"Потому что для меня важно развитие, а не количество денег. Но больше всего меня расстроили кадры с цветами, потому что мне сказали: "мы видели твою рубрику, где ты переделываешь букеты, сможешь ли сделать то же самое с девушками...", - прокомментировала звезда.
Популярность Настя получила после участия в реалити-шоу Нового канала "Пара на миллион", премьера которого состоялась в сентябре 2022 года. Там она боролась за победу с известным украинским юмористом Марком Куцеваловым из "Лиги смеха".
Отношения Марка и Насти закончились сразу после шоу, а сама девушка честно признавалась, что "пришла за миллионом".
"Моему ребенку тогда было 2 года, я сама воспитывала. А тут еще у меня удалили страницу в инстаграме и у меня не было денег, а чтобы с нуля подняться до топ-блогера, это было очень трудно, поэтому пошла на такой проект", - говорила Талпа.
Настя Талпа и Марк Куцевалов (фото: instagram.com/skalnytska.n)
В 2023 году блогерша познакомилась со своим будущим вторым мужем, бизнесменом Богданом Скальницким. В соцсетях Анастасия рассказывала, что их отношения развивались очень стремительно.
Через девять недель после знакомства возлюбленный флористки сделал ей предложение. Свадьба пары была громкой. Проходила она в одном из комплексов под Киевом, и стоила паре около 110 тысяч долларов (более 4 миллионов гривен). Роскошное мероприятие, по словам Талпы, они с мужем оплатили вместе.
Уже в июле этого года у супругов родился сын.
Настя Талпа с мужем и сыном (фото: instagram.com/skalnytska.n)