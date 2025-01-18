Блогерша-миллионница Верба громко опозорилась: "Юля со дна постучала" (видео)

Блогерша-миллионница Юлия Верба, которая ведет соцсети на украинском, оконфузилась из-за видео, которое сама же обнародовала. Девушка внезапно вспомнила русский язык и песни артистов из страны-агрессора.
Что именно сделала Верба и как на это реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, в начале января Юля выложила в TikTok видео со своей маленькой дочкой. На нем она танцевала и улыбалась. Но сеть не умилили кадры молодой мамочки.
Все дело в том, что Верба танцевала под русскую песню, которая "вирусится" в соцсетях. Юля выбрала трек "Сидим с бобром".
Реакция пользователей была мгновенной. Впрочем, видео до сих пор остается на странице Вербы, а на критику она не реагирует. Юзеры же продолжают писать:
К слову, россияне гордятся этой песней. И впервые она прозвучала на шоу артиста-предателя Юрия Бардаша. Авторы и исполнители - россияне, а потому публикация видео с их треком популяризирует контент оккупантов.
Что известно о песне "Сидим с бобром" (скриншот росСМИ)
Поступок блогерши заметил Рамил Насиров - участник хип-хоп группы из Харьковской области. Вместе с братом он привозит из турне огромные суммы на донаты для ВСУ. И сейчас артист не сумел игнорировать скандал вокруг блогерши.
Он признал, что шокирован поступком Вербы и тем, что в Украине до сих пор есть люди, которые слушают россиян. Впрочем, сама Юля не отреагировала даже на это.
Рамил осудил Вербу (скриншот)
Блогерше 21 год, она из Ивано-Франковска. Девушка состоит в отношениях с парнем по имени Костя, от него она родила дочь Розу. Верба была очень популярной в соцсетях, но недавно ее страницы в Instagram, на которые были подписаны более миллиона подписчиков, в очередной раз заблокировали. После этого она "переехала" в Telegram, продолжила публиковать видео в TikTok, а потом все же вернулась в "инсту", сейчас на нее подписаны 2,2 миллиона пользователей.
За время своего блогерства Верба успела оскандалиться немало раз. В частности, она поразила "знаниями" об Украине, когда не смогла ответить, что такое Крым - область или полуостров. Кроме этого, Юля "нарвалась" на хейт, когда купила машину за 10 миллионов, а затем попыталась "задобрить" сеть помощью для ВСУ. Впрочем, пользователи раскритиковали Вербу, потому что та приобрела "плохие" авто.
Напомним, ранее актер-военный Дмитрий Сова осудил украинцев, которые ничего не делают во время войны
Кроме этого, участница Нацотбора ответила на слухи о том, что у Тины Кароль плохой характер.
Во время написания материала были использованы источники: TikTok Вербы, Stories Вербы.