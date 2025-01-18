Блогерша-миллионница Верба громко опозорилась: "Юля со дна постучала" (видео)

Верба попала в новый скандал

Так, в начале января Юля выложила в TikTok видео со своей маленькой дочкой. На нем она танцевала и улыбалась. Но сеть не умилили кадры молодой мамочки.

Все дело в том, что Верба танцевала под русскую песню, которая "вирусится" в соцсетях. Юля выбрала трек "Сидим с бобром".

Реакция пользователей была мгновенной. Впрочем, видео до сих пор остается на странице Вербы, а на критику она не реагирует. Юзеры же продолжают писать:

"Наша песня хорошая и новая, давайте начнем ее снова"

"Казино, русская музыка... Думала, уже давно пробили дно. А тут Юля со дна постучала"

"Насколько же неприятно встречать такой контент после массированной ракетно-бомбовой атаки на мой город"

"Вам не надоело россиян слушать?!"

"Помню тот день, когда началась полномасштабная война, то Юля снимала сторис со словами "Слава Украине, слава ВСУ". И рассказывала, что так теперь будет всегда... Ага".

К слову, россияне гордятся этой песней. И впервые она прозвучала на шоу артиста-предателя Юрия Бардаша. Авторы и исполнители - россияне, а потому публикация видео с их треком популяризирует контент оккупантов.

Что известно о песне "Сидим с бобром" (скриншот росСМИ)

Вербу "разнес" Рамил из Курган & Agregat

Поступок блогерши заметил Рамил Насиров - участник хип-хоп группы из Харьковской области. Вместе с братом он привозит из турне огромные суммы на донаты для ВСУ. И сейчас артист не сумел игнорировать скандал вокруг блогерши.

Он признал, что шокирован поступком Вербы и тем, что в Украине до сих пор есть люди, которые слушают россиян. Впрочем, сама Юля не отреагировала даже на это.

Рамил осудил Вербу (скриншот)

Кто такая Юлия Верба

Блогерше 21 год, она из Ивано-Франковска. Девушка состоит в отношениях с парнем по имени Костя, от него она родила дочь Розу. Верба была очень популярной в соцсетях, но недавно ее страницы в Instagram, на которые были подписаны более миллиона подписчиков, в очередной раз заблокировали. После этого она "переехала" в Telegram, продолжила публиковать видео в TikTok, а потом все же вернулась в "инсту", сейчас на нее подписаны 2,2 миллиона пользователей.

За время своего блогерства Верба успела оскандалиться немало раз. В частности, она поразила "знаниями" об Украине, когда не смогла ответить, что такое Крым - область или полуостров. Кроме этого, Юля "нарвалась" на хейт, когда купила машину за 10 миллионов, а затем попыталась "задобрить" сеть помощью для ВСУ. Впрочем, пользователи раскритиковали Вербу, потому что та приобрела "плохие" авто.