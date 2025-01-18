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Блогерша-миллионница Верба громко опозорилась: "Юля со дна постучала" (видео)

Суббота 18 января 2025 13:14
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Блогерша-миллионница Верба громко опозорилась: "Юля со дна постучала" (видео) Юлия Верба (фото: instagram.com/verbaaa)
Автор: Полина Иваненко

Блогерша-миллионница Юлия Верба, которая ведет соцсети на украинском, оконфузилась из-за видео, которое сама же обнародовала. Девушка внезапно вспомнила русский язык и песни артистов из страны-агрессора.

Что именно сделала Верба и как на это реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Верба попала в новый скандал

Так, в начале января Юля выложила в TikTok видео со своей маленькой дочкой. На нем она танцевала и улыбалась. Но сеть не умилили кадры молодой мамочки.

Все дело в том, что Верба танцевала под русскую песню, которая "вирусится" в соцсетях. Юля выбрала трек "Сидим с бобром".

Реакция пользователей была мгновенной. Впрочем, видео до сих пор остается на странице Вербы, а на критику она не реагирует. Юзеры же продолжают писать:

  • "Наша песня хорошая и новая, давайте начнем ее снова"
  • "Казино, русская музыка... Думала, уже давно пробили дно. А тут Юля со дна постучала"
  • "Насколько же неприятно встречать такой контент после массированной ракетно-бомбовой атаки на мой город"
  • "Вам не надоело россиян слушать?!"
  • "Помню тот день, когда началась полномасштабная война, то Юля снимала сторис со словами "Слава Украине, слава ВСУ". И рассказывала, что так теперь будет всегда... Ага".

К слову, россияне гордятся этой песней. И впервые она прозвучала на шоу артиста-предателя Юрия Бардаша. Авторы и исполнители - россияне, а потому публикация видео с их треком популяризирует контент оккупантов.

Блогерша-миллионница Верба громко опозорилась: &quot;Юля со дна постучала&quot; (видео)

Что известно о песне "Сидим с бобром" (скриншот росСМИ)

Вербу "разнес" Рамил из Курган & Agregat

Поступок блогерши заметил Рамил Насиров - участник хип-хоп группы из Харьковской области. Вместе с братом он привозит из турне огромные суммы на донаты для ВСУ. И сейчас артист не сумел игнорировать скандал вокруг блогерши.

Он признал, что шокирован поступком Вербы и тем, что в Украине до сих пор есть люди, которые слушают россиян. Впрочем, сама Юля не отреагировала даже на это.

Блогерша-миллионница Верба громко опозорилась: &quot;Юля со дна постучала&quot; (видео)

Рамил осудил Вербу (скриншот)

Кто такая Юлия Верба

Блогерше 21 год, она из Ивано-Франковска. Девушка состоит в отношениях с парнем по имени Костя, от него она родила дочь Розу. Верба была очень популярной в соцсетях, но недавно ее страницы в Instagram, на которые были подписаны более миллиона подписчиков, в очередной раз заблокировали. После этого она "переехала" в Telegram, продолжила публиковать видео в TikTok, а потом все же вернулась в "инсту", сейчас на нее подписаны 2,2 миллиона пользователей.

За время своего блогерства Верба успела оскандалиться немало раз. В частности, она поразила "знаниями" об Украине, когда не смогла ответить, что такое Крым - область или полуостров. Кроме этого, Юля "нарвалась" на хейт, когда купила машину за 10 миллионов, а затем попыталась "задобрить" сеть помощью для ВСУ. Впрочем, пользователи раскритиковали Вербу, потому что та приобрела "плохие" авто.

Напомним, ранее актер-военный Дмитрий Сова осудил украинцев, которые ничего не делают во время войны

Кроме этого, участница Нацотбора ответила на слухи о том, что у Тины Кароль плохой характер.

Во время написания материала были использованы источники: TikTok Вербы, Stories Вербы.

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