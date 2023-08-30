Блогера, оскорблявшего военных, избили в Полтаве. За него никто не вступился (фото)

Романа Заволоку избили

Вечером 29 августа на улице Соборности в Полтаве правоохранители задержали 27-летнего скандального блогера Романа Заволоку. По фото задержания можно сделать предположение, что полтавчанин сопротивлялся.

Романа Заволоку задержали СБУ и КОРД (фото: poltava.to)

"Что бывает когда не уважаешь ветеранов, нарушаешь закон и бросаешься быком на представителей Сил обороны. Красиво. Очень хорошо. Роман Заволока получил по своей грязной морде. Прекрасно", - написала боевой медик из батальона "Госпитальеры" Екатерина Галушка.

Что этому предшествовало

Сотрудники ТЦК СП раздавали повестки в Полтаве, когда к ним подошел Роман Заволока с товарищем и начали вести нецензурный диалог.

Военный Александр Мацько сказал, что он после контузии до сих пор имеет тремор, на что фитнес-тренер ответил, что он "сам попался на крючок". Военный подчеркнул, что пошел на фронт добровольцем.

Роман с товарищем начали обвинять военных в незаконной выдаче повесток, хотя, как утверждают в видео сами военные, они предоставили все документы и имеют на это право.

После этого Роман Заволока плюнул в Александра и начал отходить назад, потому что другие военные отреагировали на это.

Известно, что причиной скандала стала выдача повестки Роману Заволоке.