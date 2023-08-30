Блогера, оскорблявшего военных, избили в Полтаве. За него никто не вступился (фото)
Скандального блогера из Полтавы Романа Заволоку избили за систематические оскорбления и унижения военных-ветеранов. Недавно он "прославился" тем, что плюнул в добровольца ВСУ. Обидчика уже задержали СБУ и КОРД.
Что известно о наказании для Романа - читайте ниже в материале Styler.
Романа Заволоку избили
Вечером 29 августа на улице Соборности в Полтаве правоохранители задержали 27-летнего скандального блогера Романа Заволоку. По фото задержания можно сделать предположение, что полтавчанин сопротивлялся.
Романа Заволоку задержали СБУ и КОРД (фото: poltava.to)
"Что бывает когда не уважаешь ветеранов, нарушаешь закон и бросаешься быком на представителей Сил обороны. Красиво. Очень хорошо. Роман Заволока получил по своей грязной морде. Прекрасно", - написала боевой медик из батальона "Госпитальеры" Екатерина Галушка.
Что этому предшествовало
Сотрудники ТЦК СП раздавали повестки в Полтаве, когда к ним подошел Роман Заволока с товарищем и начали вести нецензурный диалог.
Военный Александр Мацько сказал, что он после контузии до сих пор имеет тремор, на что фитнес-тренер ответил, что он "сам попался на крючок". Военный подчеркнул, что пошел на фронт добровольцем.
Роман с товарищем начали обвинять военных в незаконной выдаче повесток, хотя, как утверждают в видео сами военные, они предоставили все документы и имеют на это право.
После этого Роман Заволока плюнул в Александра и начал отходить назад, потому что другие военные отреагировали на это.
Известно, что причиной скандала стала выдача повестки Роману Заволоке.
Фітнес тренер Роман Заволока плюнув у військового, який рік тому підірвався на міні. Добровольцю він сказав «Ти придурок сам попався на крючок».— ay_poltava (@AyPoltava) August 28, 2023
На слова військового, що після звільнення тому доведеться відповісти за свої слова, pic.twitter.com/1o6zCKAzko
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