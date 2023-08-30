ua en ru
Ср, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Блогера, оскорблявшего военных, избили в Полтаве. За него никто не вступился (фото)

Полтава, Среда 30 августа 2023 13:02
UA EN RU
Блогера, оскорблявшего военных, избили в Полтаве. За него никто не вступился (фото) Романа Заволоку избили в Полтаве (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Гаюк

Скандального блогера из Полтавы Романа Заволоку избили за систематические оскорбления и унижения военных-ветеранов. Недавно он "прославился" тем, что плюнул в добровольца ВСУ. Обидчика уже задержали СБУ и КОРД.

Что известно о наказании для Романа - читайте ниже в материале Styler.

Романа Заволоку избили

Вечером 29 августа на улице Соборности в Полтаве правоохранители задержали 27-летнего скандального блогера Романа Заволоку. По фото задержания можно сделать предположение, что полтавчанин сопротивлялся.

Блогера, оскорблявшего военных, избили в Полтаве. За него никто не вступился (фото)Блогера, оскорблявшего военных, избили в Полтаве. За него никто не вступился (фото)

Романа Заволоку задержали СБУ и КОРД (фото: poltava.to)

"Что бывает когда не уважаешь ветеранов, нарушаешь закон и бросаешься быком на представителей Сил обороны. Красиво. Очень хорошо. Роман Заволока получил по своей грязной морде. Прекрасно", - написала боевой медик из батальона "Госпитальеры" Екатерина Галушка.

Что этому предшествовало

Сотрудники ТЦК СП раздавали повестки в Полтаве, когда к ним подошел Роман Заволока с товарищем и начали вести нецензурный диалог.

Военный Александр Мацько сказал, что он после контузии до сих пор имеет тремор, на что фитнес-тренер ответил, что он "сам попался на крючок". Военный подчеркнул, что пошел на фронт добровольцем.

Роман с товарищем начали обвинять военных в незаконной выдаче повесток, хотя, как утверждают в видео сами военные, они предоставили все документы и имеют на это право.

После этого Роман Заволока плюнул в Александра и начал отходить назад, потому что другие военные отреагировали на это.

Известно, что причиной скандала стала выдача повестки Роману Заволоке.

Ранее мы рассказывали о том, как блогер Анна Алхим попала в языковой скандал.

А еще писали о другом блогере Юле Вербе, которая приобрела дорогую машину и вызвала волну хейта.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтава блоггер повістки