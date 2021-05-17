Блогер шокував історією про "попойку" у поїзді УЗ: вночі з верхньої полиці щось потекло

За словами автора посту, інцидент мав місце в поїзді № 80 "Київ - Дніпро". Він купив квиток у купе, а згодом до нього підсіли три молодих хлопці.

"Сів у вагон, зайняв місце. Чую бігає по вагону якийсь хлопець у військовій формі шукає купе № 13. Їх у вагоні лише 9, тому, явно пасажир щось наплутав. Виявилося, що він шукає 13 місце, і це "щастя" буде їхати зі мною. Згодом підтягнулися ще двоє "корешів", як виявилося, всі троє "дємбєля", - розповів Васильєв.

Блогер зазначив, що до АТО військові ніякого відношення не мають.

Після того, як пасажири всілися, на столі з'явилися всі ознаки фуршету, звісно ж з горілкою.

"За мить на столі стояли принесені зі магазину всі атрибути для веселої подорожі. Мені було дві пропозиції приєднатися до фуршету, але я відмовився. За кілька годин всі троє вже були веселі, почали голосити, слухати музику", - додав автор посту.

Пасажирів намагалася втихомирити виховною бесідою охорона поїзду, але "виховної роботи вистачило на 10 хвилин", скоро все почалося знову - "реп з телефону, п’яне нявчання, дзвінки до якихось дівок…" О четвертій ранку Олег прокинувся від того, що з верхньої полиці "щось потекло".

"Трєвога, под’йом! Підриваюся з місця. Думаю, що ви здогадалися, яка "картина Рєпіна" втілилася у життя. Я вирішив нікого не будити, бо далі весь вагон був би на вухах. Пішов до провідниці, поставив до відома, що сусід по купе трохи згадав глибоке дитинство, тож їй доведеться "мити з хлоркою" дві полиці", - пише блогер.

Провідниця видала йому чисту постільну білизну і переселила в інше купе.

"Мораль цієї історії така, що коли вам світить їхати у купе із сумнівною комашкою, просіть інше місце у поїзді, або нехай випроваджують таких пасажирів назад на платформу. Також, наявність охорони у поїзді без повноважень силового впливу на "буйні тіла" та надівання браслетів, абсолютно нічого не дає", - додав він.