Блогер показал могилу Чапкиса и не сдерживал эмоций: "Я в шоке" (фото)

Блогер Ваня Рассел показал, в каком состоянии могила легендарного украинского хореографа Григория Чапкиса . Он умер в 2021 году, но ему до сих пор даже не поставили памятник.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Рассел поделился в Instagram .

Что произошло с могилой Чапкиса

Так, когда блогер шел по Байковому кладбищу, он заметил место захоронения хореографа. Впрочем, увиденное его откровенно разочаровало.

Рассел не сдерживал эмоции. Он был ошарашен тем, что на могиле Чапкиса до сих пор нет ничего, кроме искусственных цветов и фотографии танцора.

"На Байковом кладбище увидел, что у Григория Чапкиса еще с 2021 года до сих пор нет памятника, ничего. Я просто не понимаю, как такое может быть?" - заявил блогер.

"Как может быть, вот просто залитая плита... Объясните мне, пожалуйста, я просто в шоке", - добавил он.

Как сейчас выглядит могила Чапкиса (скриншоты)

Когда умер Чапкис

Напомним, известного хореографа не стало 13 июня 2021 года. Чапкис дожил до 91 года, но в последние 6 месяцев он дважды попадал в больницу. У него было двустороннее воспаление легких, а затем начались осложнения.

Григорий Чапкис (фото: instagram.com/gregory_chapkis)

Танцор похоронен на Байковом кладбище. Но на могиле не установили памятник. Более того, еще в 2023 году ее даже не залили бетоном. Тогда жуткое состояние могилы Чапкиса показывал волонтер и ведущий Максим Левченко.

Известно, что у хореографа есть дети. Также он был женат. В 2020 году он в четвертый раз заключил брак, его избранницей стала загадочная женщина, которая младше его на 52 года. Жена Чапкиса не любит публичности, но известно, что хореограф делал ей ценные подарки и не жалел денег.

Чапкис и его сын (фото: instagram.com/gregchapkis)

Дети Чапкиса - Лилия и Грег, проживают в США. Их родила первая супруга хореографа. Сын приезжал на похороны к отцу. Но почему хореографу до сих пор не установили памятник - остается загадкой.