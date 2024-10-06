Блогер Машуковский поразил результатами похудения: фото "до" и "после"

На сколько килограммов похудел блогер

Машуковский поделился архивными кадрами, которые он делал до похудения. Тогда Олег акцентировал на "животике" и намекал, что недоволен своим видом.

После этого блоггер начал худеть. Это было не очень быстро, но результат поражает.

Оказалось, что за 1,5 года Машуковскому удалось "сбросить" 12 килограммов. И он, судя по всему, этим очень доволен.

Машуковский до похудения (скриншоты)

Сейчас блогер хвастается подтянутым телом и отмечает, что мужчины тоже должны о себе заботиться. Поэтому он ходит на процедуры у косметолога, благодаря которым кожа должна подтягиваться и становиться более эластичной.

Машуковский после похудения (скриншоты)

Впрочем, как именно Олегу удалось похудеть - он не рассказывает. Вероятно, он изменил пищевые привычки или начал заниматься спортом. В комментариях под видео и фото Машуковского пользователи часто спрашивают, мог ли он так сильно похудеть благодаря так называемым "уколам красоты", но он на это не отвечает.

Машуковский до и после похудения (фото: instagram.com/mashukovsky)

Кто такой Олег Машуковский

Блогеру 28 лет, он родился и вырос в Луганске. Затем Машуковский переехал в Киев, где начал вести блог. Он снимает шуточные видео и делится своей жизнью.

Машуковский и его бойфренд (фото: instagram.com/mashukovsky)

Известно, что у Машуковского есть бойфренд, которому он сделал предложение. Пара даже сыграла "свадьбу". Сейчас они живут вместе.