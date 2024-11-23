Блогер-химик извинился перед украинцами после заявления об "уничтожении" Киева "Орешником" (видео)

Украинский блогер-химик Глеб Репич, который отличился заявлением об "уничтожении Киева "Орешником" , снова вышел на связь. В частности после своих слов, получивших немалую огласку и критику, он решил извиниться.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram известного блогера пишет об этом подробнее.

Что на этот раз сказал Репич

В блоге он обнародовал ролик, в котором объяснил ранее произнесенные слова.

"Многие из вас видели видео о ядерном оружии из утреннего эфира. На самом деле журналист просто спросил меня, чем это может быть опасно, и я ответил, что знал. Но после разговора с представителем СБУ я понял, что, к сожалению, напугал огромное количество людей", - объяснил Глеб.

А еще хуже, некоторые российские медиа, как подчеркнул Репич, начали распространять фрагменты из интервью с целью пропаганды, и в его планы, говорит химик, "это точно не входило".

"Я хотел сделать видео, в котором рассказать о том, как уберечься от ядерного удара. Поэтому еще раз хочу извиниться перед теми, кого я напугал", - сказал звезда соцсетей.

Что тогда прозвучало в эфире

22 ноября украинец появился в эфире канала "Киев 24", куда его пригласили как химика. На камеру он поделился мыслями о том, что может произойти со столицей в случае удара по ней "Орешником". Сначала блогер сказал, что ракета хоть и "очень миниатюрная, но очень мощная". И для того, чтобы реальнее проанализировать последствия, он зашел на сайт, где моделируется атака ракетами, и увиденное его поразило.

Репич заявил о сильных разрушениях, которые в первую очередь могут касаться Крещатика, Рыболовного острова, Лукьяновки, Соломенки - "и все это будет снесено".

"Суть в чем... Выжить почти нереально. Я уже прикинул... Ядерной мощности этой ракеты больше, чем достаточно" - также добавлял блогер, чем напугал общественность.

Ведущий на этом фоне уверял, что необходимо подробнее подходить к такому вопросу и обходиться без подобных лечебных прогнозов. Однако Глеб продолжал говорить о том, что ядерного заряда одной такой ракеты будет более чем достаточно, чтобы "уничтожить" Киев.

Юзеры также бурно отреагировали на ситуацию и в многочисленных комментариях стали критиковать химика за то, что он "сеет панику".

Репич высказался о ракете "Орешник" (скриншот)

Напомним, Репич получил известность как блогер. В сети он опубликовал видео, где показывал свои эксперименты. А волна хайпа к нему пришла после того, как он поделился роликом, где сделал йогурт из мазков микрофлоры порнозвезды Джозефины Джексон.

Кроме того, на шоу с блогерами он принес сырники, и только потом признался, из чего они были сделаны. Как сказал Глеб, блюдо было приготовлено "на закваске из ва*ины Джозефины".

К слову, 21 ноября страна-агрессор РФ ударила по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, запущенной из Астраханской области. Удар был нанесен ракетой "Орешник".