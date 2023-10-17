Близкие Сергея Сивохо сообщили о его смерти

Сергей Сивохо умер

"Сегодня каждый день очень тяжелый, но сегодня мне особенно плохо. Сегодня в 5:40 утра умер мой добрый друг, нежно любимый мной человек, большой друг Израиля, замечательный артист Сергей Анатольевич Сивохо. Мне будет тебя очень не хватать. Вечная память Сергею", - написала близкая подруга шоумена Светлана Бердецкая утром 17 октября в своем Facebook.

Сергей Сивохо и Светлана Бердецкая (фото: facebook.com/weri.maweri)

О смерти Сивохо сообщил также известный актер, звезда сериала "Леся+Рома" Дмитрий Лаленков.

"Очень рано... Не стало... Почивай с миром, Серега. Светлая тебе память", - написал он.

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Также информацию о смерти 54-летнего Сивохо подтвердили в пресс-службе артиста.

Кто первым написал о смерти Сивохо

О том, что сердце актера и политика остановилось, сообщила ночью в своем Telegram-канале поэтесса из "ДНР" и пророссийская пропагандистка Анна Ревякина.

Она написала, что Сивохо якобы скончался в оккупированном Донецке.

Впоследствии сама пропагандистка опровергла информацию, сказав, что актер жив, но находится в тяжелом состоянии, а его родным посоветовали "начать прощаться с ним".

"Из-за безнадежности ситуации его скорее всего будут отключать от системы поддержки жизни. У него на фоне сепсиса развилась полиорганная недостаточность", - написала она около двух ночи.

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Что известно о болезни Сивохо

В последние годы креативный продюсер "Квартала 95" очень болел. В 2021 году он экстремально похудел, сбросив 50 кг лишнего веса. Тогда он признался журналистам программы "Зірковий шлях", что проблемы с весом у него были из-за лечения детского недуга - бронхита с астматическим компонентом.

"Для лечения тогда использовались тогда для лечения разные средства, в том числе и гормоны", - сказал он.

В 2017 году у Сивохо обнаружили язву. Он стал терять силы, было тяжело вставать. К тому моменту он уже весил 195 кг. Малая подвижность привела к скоплению воды в легких. Врачам пришлось даже вводить его в искусственную кому, а в больнице у него онемела стопа.

Сергей Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)

Биография Сергея Сивохо

Сергей Анатольевич Сивохо родился 8 февраля 1969 в Донецке.

Учился он в Донецком политехническом институте на инженера-металлурга. За вторым образованием Сергей экономист-юрисконсульт. Также Сивохо окончил Донецкий институт предпринимательства по специальности "Менеджмент организаций".

Сергей стал известен благодаря своему участию в КВН, особенно в команде "Дрим-Тим".

Сергей Сивохо в фильме "Имитатор" 1991 года

В 2000-х годах он вел развлекательную программу "Скрытая камера" на телеканале 1+1.

С 2011 по 2013 год был креативным продюсером шоу "Большая разница по-украински".

Позже его пригласили стать членом жюри первого сезона "Лиги смеха", созданного студией "Квартал 95".

Сергей Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)

С октября 2019 по март 2020 года Сивохо был советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

В марте 2020 года в Киеве было организовано событие, на котором представили "Национальную платформу примирения и единства".

Однако это привело к скандалу и судебным делам.

Сивохо отнес конфликт на Донбассе к "внутриукраинским" проблемам, что вызвало недовольство окружавших его участников АТО. Произошла потасовка, во время которой Сивохо упал. Впоследствии он обратился в суд с исками против ветеранов.

В том же году мужчина запустил "Национальную платформу примирения и единства", которую после начала полномасштабного вторжения переименовал в "Национальную платформу обновления и единства".

Организация помогает пострадавшим в войне с Россией украинцам.

Сергей Сивохо (фото: facebook.com/serge.bohlen)