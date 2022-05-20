Найближча мета - 40 грн: експерти спрогнозували, що буде з курсом долара влітку

Вже в перший день війни 24 лютого Нацбанк призупинив роботу валютного ринку. Курс гривні до долара був зафіксований на рівні 29,2549 грн за долар. При цьому, нещодавно у НБУ пообіцяли тримати фіксований курс.
Комерційні банки теж поки не мають права купувати валюту нижче офіційного курсу і продавати дорожче +10% від офіційного курсу, тобто 32,1804 грн за долар.
Але що ж буде з курсом долара влітку і до чого варто бути готовими українцям - читайте в матеріалі Styler.
Сьогодні Нацбанк здійснює продаж валюти тільки для фінансування критичного імпорту. Також під обмеженнями транскордонні перекази. Для громадян введені ліміти в розмірі 100 тисяч гривень на місяць для переказів за кордон і витрат за кордоном за картками українських банків.
Заборонена була видача валюти з рахунків громадян. Також заборонені інвестиції за кордон.
Крім того, фактично заморожені кошти іноземних інвесторів. З 4 травня НБУ обмежив розмір відкритої валютної позиції комерційних банків до 5% від регулятивного капіталу.
Такі заходи Нацбанку істотно стримали девальвацію гривні, зберегли валютні резерви та обмежили відтік валюти за кордон.
Тим не менш, багато обмінників порушують встановлені обмеження, вони купують і продають валюту за вищим курсом, ніж це допускають обмеження Нацбанку.
В останні дні спостерігається зниження курсу гривні в обмінних пунктах.
Обмінник в Києві (фото: РБК-Україна)
19 травня деякі обмінні пункти купують долар по 36,50 грн, а продають по 38,90 грн.
Цьому, вважає економічний експерт Олександр Хмелевський, "сприяє усвідомлення громадянами того, що війна набуває затяжного характеру, а значить економіка України ще довгий час буде терпіти руйнування".
"В умовах війни при великому дефіциті державного бюджету влада змушена вдаватися до грошової емісії, що також посилює тиск на гривню", - говорить він.
Хмелевський пояснює, що в цій ситуації як підприємства, так і громадяни намагаються зберігати кошти в іноземній валюті, а це призводить до зростання попиту на валюту.
Водночас експортні надходження валюти істотно скоротилися. Частина підприємств-експортерів знищена, істотно пошкоджена або опинилася на тимчасово окупованій території.
Також через блокування Росією наших морських портів експортери мають суттєві логістичні проблеми. Переважна більшість товарів з України експортувалася саме морським шляхом.
Залізниця, на жаль, не може перевезти необхідні обсяги експортних товарів. Протягом квітня валютні резерви скоротилися на 1,2 млрд - до 26,9 млрд доларів, зазначає Олександр.
"Однак вони залишаються на досить високому рівні, щоб забезпечити стабільність гривні. Крім того, найближчим часом очікується надходження іноземних кредитів і різного роду фінансової допомоги, що стабілізує валютні резерви", - розповів експерт.
"Тим не менш, тиск на гривню в найближчі місяці буде рости, що призведе до подальшої девальвації. Найближча мета - близько 40 грн за долар", - прогнозує він.
Олександр вважає, що Нацбанку слід посилити контроль над обмінними пунктами і вдосконалювати валютні обмеження. У сформованих умовах країні доведеться обмежувати некритичний імпорт і скоротити кількість господарюючих суб'єктів, яким дозволена зовнішньоекономічна діяльність.
Фінансовий аналітик Богдан Слуцький не рекомендує українцям зараз активно купувати валюту.
Він зазначає, що не варто також забувати про спекулятивне штучне ослаблення курсу гривні в деяких обмінниках.
"Тому можна дати наступну пораду українцям: при відсутності крайньої потреби не купувати готівкову валюту, а краще покласти кошти на гривневий рахунок, і в разі необхідності розраховуватися карткою за кордоном, адже таким чином буде найвигідніший курс", - розповів він.
Міняти гривні на долари чи ні? (фото: РБК-Україна)
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