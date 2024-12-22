Блейк Лайвли обвинила известного коллегу-актера в сексуальном домогательстве. Подробности скандала

Блейк Лайвли обвинила актера-коллегу в сексуальных домогательствах

Так, актриса подала иск против актера. Она утверждает, что Бальдони пытался уничтожить ее карьеру, а также делал то, что потрясло всю ее семью. Оказалось, скандал между звездами разгорелся еще давно, на съемках фильма "Оставь, если любишь". В нем Лайвли играла главную роль, а сам Бальдони выступил режиссером киноленты. Также он играл партнера героини Блейк.

Еще в январе этого года актриса подала в Департамент гражданских прав Калифорнии жалобу. Она хотела, чтобы перед возобновлением съемок фильма, которые были на время "заморожены" из-за голливудской забастовки, Бальдони обязали придерживаться определенных правил.

Обсуждение претензий проходило в присутствии мужа Блейк. И в ходе разбирательств всплыло еще одно имя.

Лайвли и Рейнольдс (фото: Getty Images)

"Лайвли пожаловалась, что Бальдони обсуждал вес Лайвли с ее тренером, давил на нее, чтобы она раскрыла свои религиозные убеждения, и говорил о своей сексуальной жизни неподобающим образом. Лайвли также пожаловалась, что Джейми Хит, один из продюсеров фильма и генеральный директор Wayfarer Studios, показал Лайвли видео своей обнаженной жены во время родов", - сообщает Variety.

"Лайвли также утверждала, что Бальдони и Хит заходили в ее гримерный трейлер, не получив ее разрешения, "в том числе, когда она кормила грудью своего младенца". Далее говорится, что опасения были высказаны не только по поводу нее самой, но и по поводу других женщин из актерского состава и съемочной группы, некоторые из которых также высказались", - также указывает издание.

Джастин Бальдони (фото: instagram.com/justinbaldoni)

Кроме этого, Лайвли требовала, чтобы Бальдони больше не добавлял в сценарий фильма сцены секса, оставив лишь те, которые уже были утверждены.

Также Блейк заявила, что Хит и Бальдони рассказывали ей о своих сексуальных отношениях, говорили о фильмах для взрослых. Актриса пожаловалась и на то, что режиссер ужасно высказывался о ее покойном отце.

Бальдони, как утверждала Лайвли, говорил о том, что "умеет общаться с мертвыми". И он издевался над актрисой рассказами о ее папе. И после всего этого Блейк ощутила на себе давление. Она утверждает, что режиссер пытался ей мстить, когда она заговорила о его сексуальных домогательствах.

"Я надеюсь, что мой судебный иск поможет раскрыть тайну этой зловещей тактики возмездия, направленной на то, чтобы навредить людям, которые говорят о неправомерном поведении, и поможет защитить других, которые могут стать объектом нападок", - заявила после этого Лайвли.

Как Бальдони отреагировал на иск Лайвли

Команда актера и режиссера не признает обвинения со стороны Блейк. Более того, представители Бальдони называют их "позорными".

По словам юристов, которые пытаются защищать интересы актера, Лайвли "отчаянно пытается спасти репутацию". А все обвинения в секс-домогательствах они опровергают.